Mais da metade dos alunos abandona o curso nas universidades estaduais do PR

O diretor de Ensino Superior da Seti (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná), Osmar Ambrosio, informou que o atual percentual de evasão nas instituições do Estado chega a 52%. Esse número, no entanto, varia de curso para curso e de universidade para universidade, mas, em geral, os cursos que contam com maior perda de alunos, com até 60% de desistentes, são as licenciaturas, em especial Matemática, Geografia, Química e Filosofia. Cursos como Medicina, por outro lado, contam com uma taxa de abandono de cerca de 1%.





Os dados foram divulgados durante a Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Paraná Faz Ciência 2023, realizada neste mês na UEL (Universidade Estadual de Londrina). “Evasão no Ensino Superior – O que muda no cenário pós-pandêmico? foi o tema de encerramento do Ensino Superior do Futuro, que compõe o Eixo 1 do evento.

Participaram do debate o professor Paulo Azevedo, do Departamento de Ciências Sociais da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Campus Toledo, que atua principalmente na área de metodologia quantitativa e avaliação de políticas e impacto sociais, e Osmar Ambrosio.