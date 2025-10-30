Pesquisar

Mais de 80% da população de Londrina avalia UEL como excelente ou ótima

Redação Bonde com Agência UEL
30 out 2025 às 15:17

Foto: Jaelson Lucas/Arquivo AEN
Uma pesquisa inédita revelou que 80,5% da população de Londrina considera a UEL (Universidade Estadual de Londrina) como excelente ou ótima, e que 97,2% dos entrevistados recomendariam a Universidade para amigos ou conhecidos considerando o ensino e os serviços.

Realizada entre os meses de agosto e setembro, a pesquisa foi feita por meio de entrevista a 435 pessoas de todas as regiões de Londrina. Os questionários foram aplicados por uma equipe de 20 estudantes que integram a Business Consultoria, uma empresa júnior do curso de Administração da UEL.

Foram apresentadas 11 questões objetivas e uma aberta, abordando temas como ensino, serviços e comunicação da Universidade. De acordo com o Nigep (Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública), o levantamento apresenta 95% de nível de confiança.

O estudo foi solicitado pela COM (Coordenadoria de Comunicação Social), considerando os 55 anos de criação da Universidade completados em 2025, em conjunto com a Comissão que está elaborando a Política de Comunicação da UEL; e realizado pelo Nigep com apoio da Business Consultoria. Confira a pesquisa na íntegra.

RESULTADOS

A pesquisa revelou que apenas 27 entrevistados (6,2%) sabiam exatamente a idade da Universidade – 55 anos. A grande maioria, 59,3% responderam até 50 anos. Outros 10,6% afirmaram ter entre 51 e 59 anos e 30,1% ter 60 anos ou mais.

O levantamento também demonstrou que 73,3% dos entrevistados conhecem alguém da comunidade da UEL – entre estudantes, professores e servidores. Desse total, 74,3% conhecem estudantes. Categorizadas em blocos temáticos, as palavras mais citadas são relacionadas à educação e trabalho (232); elogios e termos positivos (129); e termos negativos (37).

Todos os 53 cursos de graduação ofertados presencialmente foram mencionados pelos participantes da pesquisa. Os cursos mais lembrados foram Medicina (13,2%), Direito (9,5%) e Administração (7,3%). As demais graduações mais citadas foram Educação Física, Medicina Veterinária, Odontologia, Agronomia, Psicologia, Engenharia Civil e Ciências Contábeis.

Os serviços vinculados à área da saúde foram os mais citados. O HU (Hospital Universitário) foi o órgão suplementar com maior destaque, com 159 citações, seguido pelo HV (Hospital Veterinário) com 110 citações, AEHU (Ambulatório de Especialidades do HU) – antigo HC (Hospital das Clínicas) – com 88 citações e Clínica Odontológica (65). Assim como nos cursos de graduação, todos os 14 órgãos suplementares foram citados pelos participantes da pesquisa.

Sobre os canais de comunicação da Universidade, a pesquisa mostrou que a Rádio UEL é o veículo mais conhecido ou consumido (54,7%), seguido pelo Instagram da UEL (36,3%), site da UEL (19,3%) e TV UEL (11,8%). A pesquisa também questionou a lembrança sobre fatos e notícias recentes sobre a Universidade. Em primeiro lugar aparece o Vestibular (14,5%), seguido pelos temas greve (9,9%) e eventos (3%). Outros temas citados são cursos, macacos, premiações, concursos, reformas e o HU.

O levantamento apontou ainda a opinião da população sobre como seria a cidade sem a Universidade. A grande maioria disse que “a vida seria ruim, pior e com menos oportunidades”.

Por último, a pesquisa trouxe a pergunta “Sabia que a UEL é uma instituição pública e gratuita?”. Um total de 78,4% afirmou que soube apenas depois de ter alguma interação ou conhecimento que a Universidade é pública e gratuita. Outros 14,9% afirmaram sempre saber e 6,7% afirmaram desconhecer que a instituição é pública e gratuita.

UEL UEL 55 anos Universidade Estadual de Londrina (UEL) Universidade Estadual de Londrina Universidade de Londrina Pesquisa Estudos
