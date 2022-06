A força da equipe como agente de transformação

Sempre que posso falo do desafio que é tratar de inovação em comunicação, campo no qual estou imerso há mais de duas décadas como profissional e há quase 10 anos como pesquisador e professor.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Assumi um novo desafio recentemente como Coordenador de Comunicação na Universidade Estadual de Londrina (UEL), uma instituição que faz parte da história de Londrina, do Paraná e do Brasil. Classificada entre as melhores nos rankings de maior credibilidade no mundo, com uma comunidade acadêmica de aproximadamente 25 mil pessoas, 50 anos de história, e muitos desafios pela frente. Cuidar de toda a comunicação de uma organização desse porte e dessa envergadura é uma tarefa de grande responsabilidade.





O que me deixa feliz e esperançoso é a possibilidade de contar com uma equipe de muitos talentos e dedicada. Afinal, não se supera barreiras sozinho e tampouco se realiza inovação com uma pessoa apenas. Em todas as oportunidades que surgem, saliento a necessidade de haver uma equipe diversa e imbuída dos mesmos propósitos para que exista criatividade, inspiração e bons resultados. Sem esses ingredientes, é praticamente impossível desenvolver algo novo. Como o grupo do qual faço parte reúne comunga da mesma vontade, estou bem acompanhado e respaldado para tentar colocar em prática algumas proposições.





Sinto-me na obrigação de realizar ações inovadoras neste novo posto, haja vista meu histórico e meu trabalho como pesquisador, docente, membro do ecossistema de inovação e entusiasta de um jeito diferente de fazer as coisas. Não acredito, porém, que isso signifique refazer tudo. Pelo contrário, a inovação sempre parte de uma base assentada por aqueles que o antecederam, os quais avançaram sobre aspectos muito importantes. A UEL vem realizando um valoroso trabalho em diversos segmentos da comunicação, o que é fundamental para que a instituição tenha alcançado uma boa imagem e reputação diante de diferentes públicos. Assim como ocorre na ciência, quando cada pesquisador dá a sua contribuição para o avanço do conhecimento, na inovação cada ação ajuda a formar um contexto que leva a novos caminhos. Daí a razão pela qual o ecossistema, o conjunto de pessoas e instituições trabalhando em parceria em prol de um benefício comum, é tão relevante para existir algo diferente.

Continua depois da publicidade





Inovar no setor público é bastante diferente da iniciativa privada. Os muitos ditames legais que precisam ser observados e cumpridos, além das diversas limitações orçamentárias são apenas alguns dos aspectos que tornam a tarefa mais desafiadora. No entanto, é possível avançar significativamente em certos campos a partir de uma vontade coletiva e um trabalho em conjunto.





Sempre desejo boa sorte àqueles que estão buscando inovar. Desta vez, peço boas energias dos meus leitores para mim e minha valorosa equipe ;)

*Lucas V. de Araujo: PhD e pós-doutorando em Comunicação e Inovação (USP). Professor da Universidade Estadual de Londrina (UEL), parecerista internacional e mentor Founder Institute. Autor de “Inovação em Comunicação no Brasil”, pioneiro na área.