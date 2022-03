Acervo digital das universidades estaduais do PR é lançado

O Governo do Estado, por meio da Fundação Araucária, Seti (Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) e da Universidade Virtual do Paraná, lança na segunda-feira (7) o Acervo Digital das Universidades Estaduais do Paraná.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Serão investidos R$ 2.160.000,00 no contrato que contém 31.500 licenças, com acesso a livros eletrônicos universitários, técnicos e científicos (e-books).

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O acervo conta com o mais atualizado catálogo das principais editoras do país, tendo uma cobertura de mais de 60% da bibliografia básica e complementar das ementas das disciplinas dos cursos de graduação, pós-graduação presencial e a distância.







O novo serviço direcionado às comunidades acadêmicas estará disponível pela site preparado por uma plataforma da Fundação Araúcaria.





Para ter acesso os acadêmicos deverão realizar a sua inscrição junto à biblioteca da sua universidade.

Continua depois da publicidade

Durante o evento de lançamento também será apresentada a Plataforma Alexandria que reúne as iniciativas das universidades estaduais do Paraná em um só lugar e também disponibilizará o acesso ao acervo digital.





O evento online será no dia 7 de março às 14 horas e será transmitido pelo canal da Fundação Araucária no Youtube.