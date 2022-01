Agendamento para cartão transporte está liberado para estudantes da UEL

Os estudantes de graduação e pós-graduação da UEL (Universidade Estadual de Londrina) já podem agendar atendimento para cadastro e renovação no PTEM (Programa de Transporte Escolar Municipal), que concede desconto de 50% ou isenção total do transporte coletivo de Londrina. O agendamento é obrigatório e deve ser feito no site do SiCadE (sistema de Cadastro de Estudantes).

Os alunos poderão escolher data e horário para comparecer a um dos postos de atendimento da empresa TCGL (Transportes Coletivo Grande Londrina) que é administradora do sistema de cadastro.

O intuito é evitar filas e aglomeração no espaço, além de agilizar a recepção dos estudantes durante a entrega da documentação.





Para estudantes que ainda não têm cartão, o atendimento é feito na Loja de créditos da TCGL.

Localizada na Rua Quintino Bocaiúva, 351. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Estudantes que desejam apenas fazer a renovação podem comparecer no posto do Terminal Central, na portaria da Rua Professor João Cândido. O atendimento é de segunda à sexta, das 7 às 19 horas.