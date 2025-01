Aluna internacional: UEM titula primeira doutora chinesa

Hong Zhu, pesquisadora do Programa de Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA), da Universidade Estadual de Maringá (UEM), tornou-se a primeira doutora chinesa a obter o título de doutorado pela instituição. Ela também foi contemplada com uma bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) durante todo o período de sua pesquisa.





A tese, intitulada “Pressões antropogênicas sobre comunidades tropicais de água doce: pressões diretas, indiretas e tendências de pesquisa global”, estudou a perda da biodiversidade nos sistemas de água doce causada pelos impactos das atividades humanas, como a urbanização e as mudanças climáticas. A pesquisa foi orientada pelo professor Roger Paulo Mormul, do Departamento de Biologia (DBI), e teve como base dados de campo, experimentos e análises bibliométricas.

Hong Zhu disse que adorou trabalhar em um ambiente que promoveu seu crescimento acadêmico e pessoal. “A atmosfera geral do programa é acolhedora, com professores e funcionários acessíveis e sempre dispostos a oferecer orientação”, contou.





Ela também destacou o compromisso do PEA e do Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (Nupélia) com a internacionalização, por meio de disciplinas em inglês, workshops e uma cultura acadêmica inclusiva. “Apreciei muito a interação com alunos internacionais e locais, o que permitiu criar uma atmosfera de trabalho colaborativo e de apoio”, afirmou.

Segundo Hong Zhu as instalações de pesquisa foram excelentes. “Consegui conduzir experimentos de forma eficiente, desde coleta de amostras à análise avançada. Fiquei especialmente grata pelos recursos disponíveis na Base Avançada de Pesquisas do município de Porto Rico, que ofereceram oportunidades para estudar ambientes e táxons aquáticos”, afirmou.





“A combinação de recursos de pesquisa de classe mundial, excelentes condições geográficas e uma forte base acadêmica torna o PEA um centro de excelência para o estudo da ecologia aquática”, ressalta. “Não é apenas um lugar ideal para pesquisa científica, mas também um lar acolhedor para alunos internacionais.”

A Comissão Julgadora da tese, defendida no mês de dezembro de 2024, foi composta pelos seguintes docentes: Roger Paulo Mormul, da UEM; Danielle Katharine Petsch, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp); Aline Rosado, da UEM; Luiz Carlos Gomes, da UEM; Sidinei Magela Thomaz, da UEM; Bruno Renaly Souza Figueiredo, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); e André Andrian Padial, da Universidade Federal do Paraná (UFPR).