Marcão Kareca deverá ser confirmado secretário de Cultura em Londrina

O comunicador e empresário Marcos Castri, o Marcão Kareca, deverá ser anunciado como secretário municipal de Cultura de Londrina em um evento na próxima quinta-feira (16), no Teatro Zaqueu de Melo, a partir das 19h. O nome para a pasta era uma das dúvidas no início da gestão do prefeito Tiago Amaral (PSD).





A FOLHA apurou que o equipamento cultural, que está fechado desde 2017, vai simbolicamente abrir as portas na quinta, quando deverão ser anunciados recursos para a retomada das obras no local. As medidas em pauta serão para a revitalização da área central de Londrina, um dos objetivos da nova gestão.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante a campanha do ano passado, Amaral se comprometeu a trazer “novamente à vida” o Zaqueu de Melo, sendo um exemplo para a “exploração” da cultura londrinense. “Temos que somar o Zaqueu de Melo a essas estruturas [culturais de Londrina] e entender que o centro de Londrina é um espaço cultural, é um espaço de vida”, disse à época.





A reportagem teve acesso a uma nota de empenho emitida nesta terça (14) para uma empresa especializada organizar a parte técnica do evento, com iluminação e sonorização, com valor de pouco mais de R$ 6 mil. A versão inicial do documento citava a realização “de evento no Teatro Zaqueu de Melo/Biblioteca Pública, no dia 16 de janeiro de 2025”; a nota foi retificada, pouco tempo depois, para citar apenas a "comunicação de ações para revitalização do centro histórico" na Biblioteca, sem menção ao Teatro.

Publicidade





O evento também terá coffee break para 150 pessoas, com valor de R$ 1,6 mil, previsto para ocorrer na Biblioteca. A locação de painel de led e púlpito vai custar quase R$ 4 mil. O custo total da solenidade chega perto de R$ 12 mil em recursos da Secretaria Municipal de Cultura, conforme apurou a FOLHA.





Apesar de ainda não haver confirmação por parte da Prefeitura, é um sinal de que Marcão deverá assumir a pasta responsável pelo Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), uma política pública de referência no fomento cultural. O nome do comunicador já vinha circulando nos bastidores desde a semana passada e há quem diga que o anúncio oficial é questão de tempo.

Publicidade





A tendência é que a comunicação da Prefeitura divulgue detalhes do evento nesta quarta-feira (15).

Figura conhecida em Londrina, Marcão também é mestre de cerimônias e foi apresentador de programas na TV MIX e na TV Tarobá. Ele é dono de uma agência de comunicação e apresenta aos sábados o “Podkast Marcão Kareca” na rádio Paiquerê 91,7.

Publicidade





A FOLHA tentou, sem sucesso, contato com Marcão Kareca.





ORÇAMENTO

Publicidade





A Secretaria Municipal de Cultura tem um orçamento estimado em R$ 17,8 milhões para 2025. O Promic, por sua vez, tem um montante de R$ 5,3 milhões, valor considerado baixo para as demandas do setor cultural da cidade.