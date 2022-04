Apucarana vai abrir concurso público para 93 vagas em 19 cargos

A prefeitura de Apucarana (Centro-Norte) divulgou na quinta-feira (28) detalhes do concurso público que abre inscrições a partir de terça-feira (3). O edital, publicado em Diário Oficial nesta sexta-feira (29), prevê a contratação de 93 novos servidores para 19 cargos em diversos níveis de formação, que exigem desde formação desde alfabetização e conhecimento da função até ensino superior completo.

Os salários iniciais vão de R$1.398,06 a R$7.201,54 para uma carga horária semanal de 40 horas. Ao todo, são 76 vagas para ampla concorrência, sete vagas para PcD (pessoas com deficiências) e 10 vagas para afrodescendentes.

A organizadora do certame é a Fauel (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina) e as oportunidades são para assistente de atendimento, operário, assistente social, motorista de veículo pesado, auxiliar de serviços gerais, assistente de comunicação em mídias sociais, fotógrafo, operador de som, iluminação e imagem, operador de máquinas, pedreiro, bibliotecário, psicólogo, pintor, nutricionista, técnico em contabilidade, técnico agrícola, desenhista e encanador. As inscrições iniciam às 10 horas da terça e seguem até as 17h do dia 17 de maio, exclusivamente pela internet, no site http://www.fauel.org.br.





As taxas de inscrição variam de R$50 a R$120, de acordo com o cargo pretendido e a seleção dos candidatos inscritos consistirá de duas fases, de caráter eliminatório. “A primeira fase, que será de avaliação de conhecimentos por meio de prova escrita objetiva de múltipla escolha, atingirá todos os cargos públicos, e está agendada para o dia 12 de junho. Já para os cargos de operador de som, iluminação e imagem; desenhista, fotógrafo, encanador, motorista de veículo pesado, operário, pedreiro, pintor e operador de máquinas, haverá uma segunda-fase composta por prova prática no dia 17 de julho”, aponta Carlos Mendes, presidente da CEC (Comissão Especial de Concurso).





Vencidos todos os trâmites, a CEC, designada pelo prefeito por meio do decreto nº 110/2022, e que é composta pelos servidores Carlos Lopes Mendes, Grasiele Cristiane de Oliveira Woidela e Rubens Henrique de França, projeta a divulgação da classificação definitiva do concurso e homologação final do resultado para o dia 15 de agosto. “O prazo de validade do concurso público é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, prorrogável por uma vez, por igual período, a critério da administração municipal”, conclui Mendes.

O prefeito Júnior da Femac (PSD) afirma que a contratação é para o provimento de vagas junto ao quadro permanente de servidores efetivos da administração direta. Ele lembra que, devido à Lei Federal Complementar nº 173/2020, editada pelo Governo Federal no âmbito da pandemia, as administrações públicas ficaram impedidas de realizar novos concursos entre maio do ano 2020 a 31 de dezembro do ano passado.





“Neste período tivemos funcionários que deixaram a administração, ou a pedido ou por motivo de aposentadoria, e com a realização deste certame vamos poder recompor o quadro de servidores visando uma prestação de serviços de qualidade ao cidadão”, diz.





Segundo o prefeito, além do concurso para a GCM (Guarda Civil Municipal) que está andamento e teve o prazo de inscrições encerradas, a administração finaliza trâmites para a abertura de outros dois concursos públicos ainda neste ano, com diversas vagas paras as autarquias Municipais da Educação e da Saúde.