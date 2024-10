Aulões gratuitos ajudam a revisar o conteúdo do Enem 2024

Os estudantes que farão as provas do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) ainda têm algumas semanas para se preparar. O primeiro dia do exame ocorre em 3 de novembro.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ao menos 5 milhões de candidatos se inscreveram na edição deste ano. Para ajudá-los, a reportagem selecionou opções de aulas abertas e online, acessíveis para quem precisa de uma força a mais nesta reta final. Veja a seguir.

Publicidade





CURTAENEM





O CurtaEducação, em parceria com a empresa Claro, lançou o "Pré-Vestibular com Filmes". Durante todas as terças-feiras de outubro, sempre das 19h às 21h, alunos das redes pública e particular de todo o país poderão participar de aulões online.





A primeira aula foi sobre a Era Vargas, com o tema "Estado Novo: autoritarismo, modernização e retrocessos". Já a aula do dia 8 abordará "Patrimônio linguístico-cultural e Identidade Nacional brasileira".





As inscrições para o "Pré-Vestibular com Filmes" estão abertas até o dia da primeira prova do Enem 2024, no dia 3 de novembro. Os interessados podem se inscrever gratuitamente através do site.





O evento preparatório faz parte do CurtaENEM, uma projeto que concede a professores e alunos do ensino médio acesso gratuito a mais de 200 filmes e documentários sobre temas relevantes para a prova.





POLIEDRO





O tradicional cursinho de São Paulo oferece aulões onlines e gratuitos para alunos ou não alunos.





O estudante pode escolher usufruir do conteúdo voltado apenas para o Enem ou também revisar o que cai nas provas da Fuvest e da Unicamp. Sendo assim, eles acontecem de 14 de outubro, a partir das 18h30, até 15 de novembro.





Os aulões do "Enem + Redação", em específico, ocorrerão entre os dias 29 e 31; para a prova de exatas 5 e 6 de novembro.





Para se inscrever, basta preencher o formulário no site do Poliedro com dados válidos e ter atenção às comunicações por email.





UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO

Publicidade





Visando a prova de exatas, a Unigranrio (Universidade do Grande Rio) irá realizar aulão ao vivo às 14h do dia 10 de outubro, no Youtube da Afya.





Além da aula, a universidade promete música e sorteios para os ouvintes.





É necessário se inscrever antes, num formulário disponível no site da Unigranrio. Os interessados receberão o link da transmissão no e-mail cadastrado, por isso, a organizadora aconselha colocar o e-mail que o leitor utiliza com mais frequência.





BRASIL ESCOLA





O portal educacional fará um aulão ao vivo em parceria com a rede de ensino Estácio. Uma live será transmitida no dia 29 de outubro, das 16h às 22h40, no site do Brasil Escola, canal do Youtube e no perfil do TikTok.





Professores de todas as disciplinas resolverão questões anteriores do exame e compartilharão dicas, orientações, e revisões de temas para o exame.





Confira a sequência das aulas, por matéria, no dia do aulão:





Publicidade

- Filosofia - 16h

- Sociologia - 16h20

- Geografia - 16h40

- Gramática - 17h10

- História - 17h40

- Literatura - 18h10

- Redação - 18h40

- Inglês - 19h10

- Espanhol - 19h25

- Biologia - 19h40

- Química - 20h10

- Física - 21h40

- Matemática - 22h10





Não é necessário se inscrever, e a aula transmitida ficará disponível no site e canal do Youtube do Brasil Escola. Dessa forma, será possível rever o conteúdo na íntegra.





CURSO ENEM GRATUITO





O portal é parceria com as secretarias da educação dos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de Sobral, município de Ceará, contando com apoio da pró-reitoria de Extensão do Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi). Eles oferecem cursinho online intensivo, preparatório semiextensivo ou on-line extensivo, que variam de acordo com a complexidade dos temas e a carga horária.





No caso do Aulão 2024, o modal acompanha um e-book exclusivo, mapas mentais, simulados e aulas assíncronas das matérias pedidas. Cada vídeo dura cerca de uma hora.





Para assistir, basta ir no canal do projeto no Youtube. Os demais conteúdos requerem se cadastrar no portal, que disponibiliza uma página com todos os links de revisão.





SISTEMA POSITIVO





A rede de ensino fez uma live para cada prova do Enem, no início do mês. As gravações do programa ao vivo foi disponibilizado no canal do Youtube do Sistema Positivo de Ensino.





O primeiro aulão foca em linguagens, redação e ciências humanas e o segundo em matemática e ciências exatas.





SINGULAR ANGLO





Um dos maiores cursinhos do Abc paulista realizará o "Esquenta Enem" no dia 2 de novembro, das 9h15 até 13h. O evento será presencial no Colégio Singular Santo André para os estudantes da rede, mas os alunos de fora poderão acompanhar ao vivo, pelo YouTube, no canal SingularAnglo.





LEIA TAMBÉM: