Inscrição para novo concurso dos Correios começa nesta quinta-feira (10); saiba mais

Dois extratos do edital do concurso dos Correios 2024 foram publicados no Diário Oficial da União desta quarta-feira (dia 9). O novo concurso dos Correios oferece 3.468 vagas para os cargos de agente de Correios, que exige ensino médio, e analista de Correios, de nível superior.



Os salários oferecidos são de R$ 2.429,26 para o cargo de nível médio e de R$ 6.872,48 para o de nível superior. Além das vagas prevista, há também a formação de cadastro de reserva com 5.344 postos.

As inscrições para o concurso poderão ser feitas neste link a partir desta quinta-feira (10), às 10h, até o dia 28 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 39,80. As provas estão previstas para o dia 15 de dezembro.



O concurso de nível superior será composto de duas etapas: provas objetiva e discursiva de caráter eliminatório e classificatório e pré-admissional (com comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais).

Há previsão de aplicação da prova em todas em todas as regiões do país -incluindo todas as capital- com um total de 306 localidades.



O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, já informou que cerca de 30% das vagas serão destinadas para pessoa pretas, pardas e indígenas.

As provas de nível médio contarão apenas com questões de múltipla escolha, mas aqueles que se candidataram para o cargo de analista deverão realizar também uma redação de texto dissertativo de até 30 linhas.



A banca organizadora da seleção é o IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Captação).

A realização do novo concurso foi um dos compromissos firmados com a categoria neste ano.



Além das vagas de preenchimento imediato, serão selecionados mais 5.344 para formação de cadastro de reserva.



COMO SERÃO DISTRIBUÍDAS AS VAGAS?

Haverá vagas em todas as regiões do país, conforme o nível de escolaridade. Veja abaixo como será a divisão:





VAGAS PARA ENSINO MÉDIO

Região - Vagas

Centro-oeste - 446

Nordeste - 669

Norte - 240

Sudeste - 1.048

Sul - 696

Total - 3.099





VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR



Região - Vagas

Centro-oeste - 41

Nordeste - 62

Norte - 177

Sudeste - 61

Sul - 28

Total - 369





CONCURSO EM ANDAMENTO



Um concurso dos Correios para as áreas de medicina e segurança no trabalho, que terá provas aplicadas no dia 13 de outubro, também está em andamento. O certame organizado pelo Iades (Instituto Americano de Desenvolvimento) tem resultado final previsto para o dia 20 de novembro.



A seleção tem duas fases. A primeira constituída de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; e a segunda, de comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.