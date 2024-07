Biblioteca Pública de Londrina terá oficina de Dança Meditação com conceitos dos quatro elementos

Uma oficina de Dança Meditação será realizada na Biblioteca Pública Municipal, localizada na avenida Rio de Janeiro, 413, nos dias 14, 21 e 28 de agosto, às 19h. O objetivo da atividade é investigar como os quatro alementos, terra água, fogo e ar, podem atuar nos corpos e trazer essa referência para a dança.





Os encontros são fruto de uma parceria entre a Biblioteca e os trabalhos da professora do programa Dança Meditação, Gislene Gaion, em conjunto com a terapeuta alquimista Ananda Gonçalves. As incrições podem ser feitas através do telefone (43) 99196-1099 e custam R$20,00 por aula até um dia antes da oficina. Já para aqueles que escolherem pagar no dia, o valor passa para R$30,00.

A iniciativa da oficina surgiu de Gaion a partir de experiências vivenciadas na área da dança em outros países, o que a motivou a difundir esse trabalho para o coletivo. Para ela, trazer os quatro elementos na prática possibilita que os participantes tenham mais concretude no movimento corporal.





“Com mais conhecimento de como esses elementos transitam em nossa estrutura, os participantes podem ter intenções mais claras nessas movimentações, corporificá-las e expressarem suas danças a partir de suas próprias observações”, explicou.

Durante as quatro vivências, os participantes conhecerão a teoria dos quatro elementos de acordo com o conhecimento Astrosófico e Alquímico e, em cada um dos encontros, cada elemento será trabalhado de forma específica nos movimentos corporais.





“A meditação, a dança, a teoria e a prática dos quatro elementos, propõem integrar corpo e mente e se configuram em potentes ferramentas de autoconhecimento”, pontuou Gaion. “Conhecer essas estratégias que nos propõem a olhar quem somos possibilita entender nossos limites e reforçar nossas potencialidades, vivendo uma vida mais equilibrada”, incluiu.

A coordenadora de Atendimento, Programação e Extensão da Diretoria de Bibliotecas da SMC (Secretaria Municipal de Cultura), Tatiane Batista, contou que a ideia foi muito bem recebida pela equipe da SMC. O espaço, se caracterizando como centro cultural, possibilita a reunião de várias linguagens artísticas para a formação de um indivíduo ciente e consciente de si e de seu papel na sociedade.





“Neste sentido, realizar um evento como este é dar espaço para outras linguagens, além da literatura, e possibilitar o acesso da comunidade, para que estes explorem toda a potencialidade que a cultura pode oferecer”, esclareceu.





Segundo Batista, as expectativas são altas para que a oficina de dança meditação possa proporcionar uma oportunidade única de contemplação sobre a relação com o movimento, elementos e o equilíbrio. “Já tivemos procura de interessados e percebemos que a temática da dança e meditação é um campo muito procurado pela comunidade, visto que proporciona autoconhecimento, reflexão e conhecimento do corpo”, afirmou.