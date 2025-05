Biólogo Atila Iamarino faz palestras em Londrina, Cornélio e Apucarana

O biólogo e divulgador científico Atila Iamarino realiza palestras sobre “Mudanças Climáticas e COP30” nesta quarta-feira (28) em Cornélio Procópio, na quinta (29) em Londrina e em Apucarana na sexta-feira (30). Em Londrina os ingressos já estão esgotados, mas ainda há vagas para Cornélio e Apucarana. Inscrições podem ser feitas neste link.





A rodada de seminários é promovida Itaipu Binacional e a Itaipu Parquetec, começou em abril e já reuniram mais de 4 mil pessoas em várias cidades do Paraná e do Mato Grosso do Sul.

Na próxima semana, três seminários em Campo Mourão (3), Pato Branco (4) e Assis Chateaubriand (5) vão encerrar a série de 21 encontros, que abrangeram 434 municípios na área de atuação prioritária da usina.

Durante os encontros, Atila Iamarino aborda como a população pode identificar, na prática, os efeitos concretos das mudanças climáticas, com base em dados científicos, focados na realidade de cada território. A proposta é estimular novos hábitos e mostrar como ações cotidianas podem fazer a diferença na preservação ambiental e na construção de um futuro mais resiliente.



“Mudanças climáticas são as consequências de um fenômeno que a gente já sabe que acontece há mais de um século, que é a emissão do dióxido de carbono acumulando calor na atmosfera”, explica Iamarino, reforçando que a produção desse gás vem crescendo a cada ano. “As mudanças são inequívocas; sabemos que estão acontecendo pela observação de chuvas, de neve, de degelo, de temperatura média de evaporação da água. E o único fator que a gente consegue usar para explicar por que que o clima mudou é a ação humana.”





Atila Iamarino é biólogo, doutor em Microbiologia pela USP e divulgador científico com passagens como pesquisador da USP e da Yale University. É cofundador do ScienceBlogs Brasil e do canal Nerdologia. Atualmente, atua como comunicador científico em seu canal no YouTube, que conta com mais de 1,6 milhão de inscritos. Também trabalha como consultor e produtor de conteúdos educacionais digitais. Durante a pandemia de Covid-19, Iamarino recebeu destaque nacional pela sua atuação na comunicação científica na internet, e no enfrentamento à desinformação.