CNU divulga resultado preliminar da avaliação de títulos; saiba consultar

Os candidatos do CNU (Concurso Nacional Unificado) já podem conferir o resultado preliminar da avaliação dos títulos nesta segunda-feira (4). As notas estarão disponíveis aos participantes de todos os oito blocos.





A consulta pode ser feita no site da Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção, por meio deste link (https://cpnu.cesgranrio.org.br/login), ou no site do próprio CNU, neste link (https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional). Para conferir, é preciso acessar o menu "Resultados e Convocações".





Também nesta segunda será aberto o prazo para recursos com relação às notas preliminares. As contestações devem ser feitas no menu "Interposição de Recursos". O prazo termina na terça (5).





De acordo com o edital do concurso, novos documentos comprobatórios para avaliação não serão aceitos neste momento. O cidadão só poderá questionar a resposta da banca, conforme as normas que constam em cada edital.





A fase de títulos, apesar de não ser eliminatória, consiste uma etapa importante para os candidatos, já que ela pode adicionar até dez pontos à nota final. Marquinhos Fonseca, professor do Gran Concursos, explica que essa fase considera formações adicionais, experiências profissionais e produções acadêmicas, podendo melhorar consideravelmente a posição do candidato na classificação final.





"Toda oportunidade de melhorar o posicionamento quando a disputa é acirrada é importante, já que isso pode fazer a diferença para a pessoa conseguir a vaga", diz Fonseca.





O especialista indica ainda que, na reta final do certame, é fundamental que os candidatos mantenham seus dados atualizados e fiquem atentos às publicações oficiais para não perderem prazos importantes.





PEDIDO DE REVISÃO





O professor explica que, para saber se devem pedir a revisão das notas, os candidatos precisam revisar cuidadosamente a pontuação atribuída a cada título apresentado e compará-la com os critérios estabelecidos no edital.





"Se for necessário [entrar com recurso], a fundamentação deve ser clara. Ao elaborar o recurso, deve-se apresentar argumentos objetivos e embasados, indicando possíveis equívocos na avaliação", afirma o especialista.





No final de semana, ocorreu o processo de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas. As bancas de heteroidentificação começaram as análises no último sábado (2), e o processo foi finalizado no domingo (3). Os resultados devem ser liberados a partir do dia 13 de novembro.





Haverá ainda duas fases, a de avaliação da condição de deficiência e a resposta ao recurso das provas de títulos. Depois, em 21 de novembro, está prevista a publicação do resultado final.





OUTRAS OPORTUNIDADES





Aqueles que não forem convocados para os cargos do CNU, não devem se desesperar. Além dele, outros concursos, como o do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e o dos Correios já estão em andamento. Há ainda oportunidades para MPU (Ministério Público da União) e para Agente Administrativo da Polícia Federal.





"Se você não conseguir ser aprovado agora, não é motivo para se abater, já que aquilo que foi estudado pode ser utilizado em outros certames, que não param de aparecer. Com persistência, foco e resiliência, a aprovação acaba sendo uma questão de tempo", aponta o professor.





Fonseca diz ainda que os candidatos devem acompanhar os sites oficiais de órgãos públicos e o site do Gran para se manterem informados, pois cada nova movimentação e oportunidade é divulgada em tempo real, diz Fonseca.





VEJA O CALENDÁRIO DO CNU





Etapa - Data





Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva; convocação para o envio de títulos (via upload) - 8 de outubro

Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da prova discursiva - 8 e 9 de outubro

Envio dos títulos - 9, 10 e 11 de outubro

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva e convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai) - 17 de outubro

Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) de quem se declarar com deficiência - 17 a 25 de outubro

Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas - 2 e 3 de novembro

Resultado preliminar da avaliação de títulos - 4 de novembro

Prazo para apresentar recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos - 4 e 5 de novembro

Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência - 13 de novembro

Prazo para apresentar recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração de candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial de quem se declarar com deficiência - 13 e 14 de novembro

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos - 19 de novembro

Previsão de divulgação dos resultados finais - 21 de novembro