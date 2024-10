CNU divulga revisão das notas da prova discursiva; saiba como consultar

Os candidatos que pediram revisão da nota das provas discursivas do CNU (Concurso Nacional Unificado) podem consultar os resultados a partir desta quinta-feira (17). A consulta pode ser feita na área do candidato, no site da Cesgranrio, organizadora da seleção, ou no site do CNU.







Os resultados estarão disponíveis no menu "Resultados e Convocações". A nota dos candidatos pode aumentar, permanecer igual ou diminuir. O resultado final do CNU será divulgado no dia 21 de novembro.





Nesta quinta-feira também há a convocação para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se declararam negros e para os que se declararam indígenas -condição válida de forma exclusiva aos cargos da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).





Após a convocação, os candidatos negros deverão se apresentar à comissão de heteroidentificação, que será realizada nos dias 2 e 3 de novembro.





Segundo o edital do concurso, a comissão é composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão os nomes divulgados. A comissão deve garantir a diversidade das pessoas que a integram quanto ao gênero, à cor e, sempre que possível, à origem regional.





Durante o processo, os candidatos terão seus dados biométricos coletados e serão submetidos ao exame grafológico. O critério fenotípico (aparência) será utilizado de forma exclusiva para avaliar a condição declarada.





O procedimento será filmado pela Fundação Cesgranrio para fins de registro de avaliação. O candidato que se recusar a participar da filmagem ou a realizar a coleta de dados biométricos será eliminado do CNU.





O inscrito que não tiver sua autodeclaração confirmada nesse procedimento concorrerá às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que possua nota ou pontuação suficiente para prosseguir nas demais fases.





No caso das vagas reservadas a pessoas indígenas, o procedimento de verificação será realizado pela comissão de verificação documental complementar, também nos dias 2 e 3 de novembro.





"A comissão irá analisar a documentação comprobatória de pertencimento étnico, que foi enviada pelos candidatos no momento da inscrição no CPNU. Não será possível enviar outros documentos", explica o MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) em nota.





Os resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração estão previstos para 13 de novembro. Os recursos para estes resultados poderão ser apresentados nos dias 13 e 14 de novembro.





PERÍCIA MÉDICA





Entre os dias 17 e 25 de outubro acontecerá a perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararam com deficiência por meio de análise da documentação médica (atestado, laudo ou relatório) enviada durante a inscrição.





A divulgação dos resultados preliminares da avaliação biopsicossocial das pessoas com deficiência está prevista para 13 de novembro e os recursos poderão ser enviados nos dias 13 e 14 de novembro.





PRÓXIMOS PASSOS





O resultado preliminar da avaliação de títulos do CNU será divulgado no dia 4 de novembro e os candidatos terão até o dia 5 para apresentar recursos.





No dia 19 de novembro será divulgado o resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos. A previsão para a divulgação dos resultados finais do concurso está marcada para o dia 21 de novembro.





VEJA O CALENDÁRIO DO CNU





Etapa - Data





Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva; convocação para o envio de títulos (via upload) - 8 de outubro

Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da prova discursiva - 8 e 9 de outubro

Envio dos títulos - 9, 10 e 11 de outubro

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva e convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai) - 17 de outubro

Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) de quem se declarar com deficiência - 17 a 25 de outubro

Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas - 2 e 3 de novembro

Resultado preliminar da avaliação de títulos - 4 de novembro

Prazo para apresentar recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos - 4 e 5 de novembro

Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência - 13 de novembro

Prazo para apresentar recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração de candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial de quem se declarar com deficiência - 13 e 14 de novembro

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos - 19 de novembro

Previsão de divulgação dos resultados finais - 21 de novembro