Com Ratinho Jr., Ideb das escolas particulares do Paraná se aproxima da nota das públicas

O desempenho dos alunos da rede pública de ensino do Paraná está cada vez mais próximo dos alunos das escolas particulares, de acordo com os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgados na semana passada pelo Ministério da Educação. Entre 2017 e 2023, a distância entre as notas das duas redes caíram praticamente pela metade tanto na comparação entre os alunos do ensino médio, como entre os estudantes dos anos finais do ensino fundamental.





A melhora nos índices da educação pública do Estado foi fundamental para que o Paraná atingisse o primeiro lugar nos rankings do Ideb. A avaliação considera o índice de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Entre os alunos do ensino médio, a diferença caiu de 2,2 pontos em 2017, quando a rede privada fez 5,9 pontos e a estadual 3,7 pontos, para 1,2 ponto em 2023, com os alunos de escolas privadas fazendo os mesmos 5,9 pontos e os estudantes da rede estadual chegando a 4,7 pontos.





Neste período, o desempenho geral da educação paranaense no ensino médio, considerando os alunos de escolas públicas e privadas, saiu da 9ª colocação em 2017, com 4,9 pontos, para a 1ª posição em 2023, com 5,5 pontos.

Nos anos finais do ensino fundamental, a diferença caiu de 2,1 pontos em 2017 para 1 ponto em 2023. Antes, os alunos da rede privada tinham chegado a 6,7 pontos e os estudantes da rede estadual fizeram 4,6 pontos. Na avaliação mais recente, de 2023, o índice das escolas particulares foi de 6,4 pontos e das escolas estaduais chegou a 5,4 pontos.





No ranking nacional, considerando a média de todas as redes de ensino, essa aproximação ajudou o Paraná a sair da 8ª posição geral dos anos finais do ensino fundamental, com 4,9 pontos, para a 1ª colocação, com 5,5 pontos.





O Paraná, inclusive, é o segundo estado com maior proporção de alunos das séries finais do ensino fundamental matriculados em instituições de ensino estaduais, com 84,9% das matrículas. Somente Roraima tem, proporcionalmente, mais alunos na rede estadual, com 88,9%. Na média nacional, 39,5% das matrículas desta faixa estão em escolas estaduais, enquanto 44% estão em escolas municipais.





Nas séries iniciais do ensino fundamental, em que a educação pública é de responsabilidade dos municípios, a diferença se manteve em 1,1 ponto. Neste caso, as notas dos alunos das escolas particulares e das escolas públicas registraram os mesmos crescimentos. Em 2017, a nota dos estudantes das escolas privadas foi de 7,4 pontos e dos alunos da rede pública foi de 6,3 pontos. Em 2023, o índice das escolas privadas chegou a 7,1 pontos e das escolas públicas foi a 6,5 pontos.