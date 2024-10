Concurso dos Correios com 3.468 vagas terá provas em 15 de dezembro

Os Correios anunciaram nesta quinta-feira (3) que as provas do novo concurso com 3.468 vagas serão realizadas no dia 15 de dezembro.



Os editais com as regras da seleção estão em fase final de revisão e devem ser publicados pela banca organizadora, que é o IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Captação), na próxima quarta-feira (9).

Ainda não há data para a abertura das inscrições, mas elas deverão ser feitas no seguinte link: https://www.ibfc.org.br/menus/home.html.



Do total de vagas, 3.099 são destinadas para o cargo de agente de Correios, que exige ensino médio, e 369 para o de analista de Correios, de nível superior. Os salários oferecidos são de R$ 2.429,26 e R$ 6.872,48, respectivamente. Há ainda cadastro de reserva com 5.344 postos.

Segundo a estatal, as provas estão previstas para serem aplicadas em todas as regiões do país, incluindo todas as capitais, abrangendo um total de 306 localidades.



O concurso deverá destinar 30% das vagas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas, segundo o presidente do órgão, Fabiano Silva dos Santos.

"A equidade de raça está entre as prioridades da nossa gestão, em alinhamento às diretrizes do governo do presidente Lula. Com a reserva de vagas para grupos historicamente minorizados, estamos criando oportunidades para que iniciem uma carreira sólida nos Correios, uma das empresas mais admiradas do Brasil, e contribuímos para o avanço da justiça social em nosso país", disse.



A realização do novo concurso foi um dos compromissos firmados com a categoria neste ano.

COMO SERÃO DISTRIBUÍDAS AS VAGAS?



Haverá vagas em todas as regiões do país, conforme o nível de escolaridade. Veja abaixo como será a divisão:

VAGAS PARA ENSINO MÉDIO



Região - Vagas

Centro-oeste - 446

Nordeste - 669

Norte - 240

Sudeste - 1.048

Sul - 696

Total - 3.099

VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR



Região - Vagas

Centro-oeste - 41

Nordeste - 62

Norte - 177

Sudeste - 61

Sul - 28

Total - 369



Os candidatos vão fazer provas objetivas, de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório. O cargo de analista terá ainda uma prova discursiva, com redação de texto dissertativo. A redação será de 30 linhas.



CONCURSO EM ANDAMENTO



As provas do concurso público dos Correios para vagas na área de medicina e segurança do trabalho serão aplicadas no dia 13 de outubro, pelo Iades (Instituto Americano de Desenvolvimento). A divulgação do resultado final está prevista para o dia 20 de novembro.



A primeira fase será constituída de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. A segunda fase é de comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.



O professor Eduardo Cambuhy, do Gran Concursos, traz algumas dicas sobre como devem ser as provas, com base no histórico de aplicação do IBFC.



"A banca costuma trabalhar com questões de múltipla escolha, de quatro ou cinco alternativas, e espera-se que sejam cobrados como conteúdo língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e atualidades. Os conhecimentos específicos vão variar de acordo com a área escolhida pelo candidato", diz.



"Esta banca costuma trazer questões de nível intermediário, com enunciados claros e tranquilos, mas que exigem interpretação detalhada e o domínio dos conteúdos", afirma.