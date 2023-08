Conheça os três pesquisadores da UEL destaque em ranking internacional de cientistas

Os professores da UEL (Universidade Estadual de Londrina) César Ricardo Teixeira Tarley, do departamento de Química (CCE -Centro de Ciências Exatas), Fábio Yamashita, de Ciência e Tecnologia de Alimentos (CCA - Centro de Ciências Agrárias), e Amauri Alcindo Alfieri, da Medicina Veterinária Preventiva (CCA), foram destaques no ranking científico e universitário internacional Research.com, que coloca em evidência as instituições e principalmente os cientistas mais citados do mundo. O levantamento abrange quase 167 mil pesquisadores.





Tarley e Yamashita estão evidenciados na área de Química, respectivamente nas posições 109 e 113 no Brasil e em 14.502 e 14.757 no mundo.

Tarley é pós-doutor em Química Analítica pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) desde 2007 e conta com longa experiência em comitês técnicos e consultorias. Publicou mais de 250 estudos em periódicos nacionais e internacionais. Trabalha com compostos de interesse forense, ambiental, alimentício e clínico.





Yamashita é mestre e doutor em Engenharia de Alimentos pela Unicamp e trabalha com desenvolvimento de materiais biodegradáveis e suas aplicações. É orientador junto ao PPG-CA (Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos) da UEL.





Já Alfieri é o 13º colocado no país e 628º no mundo. É doutor em Biologia Celular e Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz e atua em Medicina Veterinária Preventiva com ênfase em Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos, na especialidade de Virologia Animal. Desenvolve pesquisas na cadeia de produção leiteira pelo INCT/CNPq (Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia).





As universidades estaduais paranaenses contam com 21 professores ranqueados em oito áreas acadêmicas neste ranking internacional. Em relação ao levantamento anterior, são seis pesquisadores a mais. Os dados são coletados a partir de várias fontes internacionais.