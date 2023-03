Creci abre concurso público com 515 vagas no Paraná; Londrina tem 25 disponíveis

O Creci-PR (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná) abriu no dia 13 de março as inscrições para o concurso público que oferece 515 vagas no estado. Londrina tem 25 oportunidades, todas para profissionais com ensino superior.





De acordo com o edital, as vagas de Londrina são exclusivas para profissionais analistas, que atuarão como agentes fiscais. Do total de oportunidades oferecidas, 18 são em ampla concorrência, cinco são reservadas para pessoas pretas ou pardas e duas para pessoas com deficiência. A remuneração para a função é de R$ 4.400,00, acrescidos de benefícios.

Além de Londrina, Maringá também conta com vagas disponíveis. São 35 oportunidades, 25 em ampla concorrência, sete para pretos e pardos e três para pessoas com deficiência.







Umuarama (noroeste do Paraná) é o município mais próximo a Londrina que tem vagas para cargos de nível médio. São 25 oportunidades para o cargo de técnico administrativo com salário de R$ 3.040,00, mais benefícios.

As taxas para participar do certame variam entre R$ 55,00 e R$ 65,00. A prova será aplicada no dia 28 de maio. Para mais informações, acesse o edital ou confira o resumo abaixo.







Creci-PR (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná )

Vagas: 515

Taxa: de R$ 55,00 a R$ 65,00

Cargos: advogado, técnico, agente

Áreas de atuação: Judiciária/Jurídica, Administrativa

Escolaridade: ensino médio, ensino técnico, ensino superior

Faixa de salário: De R$ 3.040,00 a R$ 4.400,00

Organizadora: Quadrix

Inscrições: de 13 de março a 13 de abril pelo site.





*Sob supervisão de Fernanda Circhia





