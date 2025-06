Cursinho da UENP oferecerá aulas em bairros de Jacarezinho

O Cursinho Popular da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) ofertará aulas em bairros de Jacarezinho (Norte Pioneiro). São destinadas 40 vagas para alunos do último ano do Ensino Médio das escolas públicas ou que já tenham se formado. As inscrições estão abertas até esta sexta-feira (6) e devem ser feitas com o preenchimento de formulário eletrônico, disponível AQUI. A previsão de início das aulas, que acontecerão no período noturno, é para a segunda quinzena de junho.





A iniciativa é realizada por meio do projeto de extensão “Projeto Ações Extensionistas do Cursinho Preparatório para Vestibular” e busca democratizar o acesso à educação de qualidade. Atualmente, as aulas são ofertadas somente no campus universitário.





“Durante as visitas de divulgação do Cursinho Popular, percebemos essa forte demanda dos bairros, que não teriam condições de participar das aulas oferecidas no período vespertino no Campus da UENP. Para este ano, com o financiamento da Universidade Sem Fronteiras, de Emenda Governamental e com as bolsas do Programa Institucional de Extensão, conquistadas através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, vamos conseguir expandir o Cursinho e atender mais pessoas”, relatou a coordenadora do projeto, Vanessa Campos Mariano Ruckstadter.





LOCAIS





O Cursinho Popular ofertará aulas no Centro da Juventude do bairro Aeroporto; no Colégio Luiz Setti – Vila Setti; no Instituto Federal do Paraná – Panorama/Anita Moreira; na Estação do Ofício, na Vila São Pedro; e na Secretária Municipal de Educação, atendendo ao público de vários bairros.





De acordo com a coordenadora, ainda estão sendo realizadas visitas para oferecer aulas em outros pontos do município. “Estamos na fase de fazer um diagnóstico, levantando as demandas, para que possamos organizar da melhor maneira possível. Por isso é importante que os interessados respondam ao questionário”, frisou Vanessa.

“Por onde a gente passa, estamos encontrando muito entusiasmo, muita demanda e vontade da comunidade de abraçar o projeto, o que é importante. O cursinho tem como objetivo democratizar o acesso ao ensino superior e divulgar a nossa instituição, os nossos cursos. É um papel político importante, de formação para a cidadania e de formação crítica. Além de uma formação para nossos bolsistas extensionistas, que são alunos das licenciaturas e que têm oportunidade de já iniciar a sua experiência na docência”, destacou a professora.





DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO





O Cursinho Popular da UENP tem o objetivo de auxiliar na democratização do acesso ao Ensino Superior, oferecendo aulas, monitorias, oficinas e simulados. Atualmente, o projeto oferece aulas no Centro de Ciências Humanas e da Educação e Centro de Letras, Comunicação e Artes do Campus Jacarezinho. Nos bairros, inicialmente, serão oferecidas aulas de língua portuguesa, literatura, redação, matemática e ciências humanas - história, geografia, filosofia e sociologia.