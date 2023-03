Cursinho está com inscrições abertas para o Plantão de Vésperas UEL 2023

O tradicional Plantão de Vésperas UEL, realizado pelo pré-vestibular Fleming Neodna no dia anterior ao vestibular, está com inscrições abertas. Neste ano, a atividade acontecerá no Centro de Eventos do Shopping Aurora, no dia 4 de março, das 9h às 16h.





O aulão com dicas finais para o concurso será gratuito e aberto ao público em geral mediante doação de 1 kg de alimento. A meta é arrecadar meia tonelada, que será destinada a instituições de Londrina

Ao todo, a revisão contemplará os conteúdos com mais chances de serem cobrados pela banca do vestibular em 12 disciplinas que compõem a prova: Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química, Sociologia, Língua Portuguesa, Literatura e Redação.





Na chegada ao evento, os candidatos receberão de brinde um material impresso para estudo e acompanhamento das aulas no dia. O Plantão de Vésperas UEL 2023 Fleming Neodna terá, ainda, sorteio de brindes. Alunos do pré-vestibular podem retirar seus ingressos na sede. Para o público em geral, as inscrições devem ser feitas pelo link bit.ly/PlantaoUEL2023. As vagas presenciais são limitadas e haverá transmissão on-line para quem optar por esta modalidade.

A primeira etapa do concurso da UEL acontecerá no domingo, 5 de março. Os classificados realizam mais provas nos dias 2, 3 e 4 de abril para definir quem será aprovado.

SERVIÇO:





O quê: Plantão de Vésperas UEL Fleming Neodna

Data: 04/03

Horário: 9h

Local: Centro de Eventos Shopping Aurora

Inscrições: bit.ly/PlantaoUEL2023