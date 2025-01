De vagas do SISU até Aprova Paraná Universidades; confira as formas de ingresso na UEL

Com 3.180 vagas para os 53 cursos de graduação da instituição para o ano letivo 2025, a UEL (Universidade Estadual de Londrina) oferta vagas divididas entre diferentes formas de ingresso, que são o Vestibular UEL 2025, o SISU (Sistema de Seleção Unificada) e Aprova Paraná Universidades. Também é possível ingressar na Universidade pelas vagas remanescentes e como Portador de Diploma de Curso Superior.





SISU

O SISU é um programa do Governo Federal que seleciona estudantes para o ingresso em universidades com base na nota obtida no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Em 2025, a UEL oferece um total de 588 vagas pelo SISU para cursos como Agronomia, Ciência da Computação, Medicina Veterinária e Psicologia, conforme definido na Resolução Cepe nº 035/2024 . Todos os cursos e o respectivo número de vagas desta modalidade podem ser encontrados neste endereço . As inscrições para o SISU começam no dia 17 de janeiro e vão até o dia 21 de janeiro, exclusivamente por meio da página do SISU no Portal do MEC (Ministério da Educação) .





APROVA PARANÁ UNIVERSIDADES

O Aprova Paraná Universidades é um processo seletivo destinado a estudantes de escolas públicas que fizeram a Prova Paraná Mais a partir de 2024. Essa forma de ingresso redireciona 20% das vagas ofertadas pela universidade, totalizando 598 vagas. O prazo para as inscrições de alunos que realizaram a prova é do dia 20 ao dia 23 de janeiro.





PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR

As vagas não preenchidas pelo vestibular também podem ser ofertadas para portadores de diploma de curso superior. As regras para a seleção de candidatos são publicadas em edital específico.





VAGAS REMANESCENTES





Outra forma de ingresso é por meio das vagas remanescentes do Vestibular UEL. O processo seletivo é realizado quando vagas do vestibular não foram preenchidas pelos candidatos classificados. A seleção é feita com base na nota do Vestibular ou do ENEM e os interessados devem ficar atentos à publicação do edital específico do processo seletivo, no portal da COPS (Coordenadoria de Processos Seletivos) .





