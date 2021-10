Memorial virtual homenageia professores do mundo todo que faleceram de Covid-19

O dia 5 de outubro é o Dia Mundial do Professor. A data foi instituída pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) em 1994 como forma de chamar atenção para a importância dos profissionais da educação e sua contribuição para a sociedade.

No Brasil, celebra-se também o Dia do Professor em 15 de outubro, dez dias depois da comemoração internacional.

Em 2021, porém, a data adquire um novo significado. A Internacional da Educação, entidade que representa mais de 32 milhões de professores e pessoal de apoio à educação em 178 países, organizou uma plataforma em memória dos professores e outros profissionais da educação que faleceram em decorrência da Covid-19.





O site lançado pela entidade (acesse aqui) reúne perfis de professores e funcionários de escolas que perderam as vidas na pandemia, com homenagens como músicas, poemas e outras obras de arte que foram compartilhadas na internet. O memorial traz nomes de professores do mundo todo, inclusive do Brasil.

No site da Internacional da Educação, além das homenagens, recebe destaque também a necessidade de prestar reconhecimento ao esforço dos profissionais de educação que trabalharam em condições precárias durante a pandemia, e do reconhecimento do papel dos sindicatos de professores do mundo todo que lutaram por melhores condições para os profissionais ao longo desta crise global.





A APP-Sindicato (Sindicato dos trabalhadores em educação pública do Paraná) também elaborou um memorial online, no qualé possível deixar depoimentos sobre os mais de 200 professores que faleceram na pandemia de Covid-19 no Paraná. Clique aqui para acessar.

(*com informações de APP-Sindicato - Sindicato dos trabalhadores em educação pública do Paraná - e de Education International)





*Sob supervisão de Fernanda Circhia