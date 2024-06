Drone da UTFPR para monitorar rios recebe carta patente

Pesquisadores do campus Toledo (Oeste) da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) desenvolveram um drone capaz de realizar o monitoramento de assoreamento dos rios e recebeu a carta patente de invenção do Inpi (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). O protótipo é resultado de um projeto de pesquisa que teve início em 2013, através do edital 037/2013 apoiado pela FPTI (Fundação Parque Tecnológico Itaipu) e pela FA (Fundação Araucária).





O pedido de registro de propriedade intelectual foi submetido em 2018 e o resultado foi publicado em maio deste ano. Com esse anúncio, a UTFPR passa a ter um total de 111 patentes concedidas, além de 145 pedidos de patentes pendentes.

O equipamento é um Vant (Veículo Aéreo Não-Tripulado) anfíbio que percorre o curso de água realizando as medições dentro de um trajeto pré-definido. Os dados das medições são disponibilizados através de comunicação sem fio para um computador externo ou dispositivo móvel.





As pesquisas foram feitas pelos professores José Dolores Vergara Dietrich, Jorge Augusto Vasconcelos Alves e Fábio Rizental Coutinho e pelos alunos (hoje egressos) Nilton Barbosa da Rosa Jr, Matheus Henrique Ribeiro Rocha, Juliano da Rocha Queiroz e Guilherme Francisco Iakmiu Pendiuk do curso de Engenharia Eletrônica do Campus.

Segundo o pesquisador Fabio Coutinho, o objetivo do equipamento é monitorar a profundidade e o assoreamento dos rios, principalmente com relação ao depósito de sedimentos que podem causar inundações, alterações na capacidade de navegação, além de comprometer a fauna aquática.





“Com o drone, a medição pode ser feita em vários pontos geográficos do rio e com deslocamento facilitado, já que ele pode ser de forma remota, diferente de estações fixas ou envio de equipes para essas medições”, explica o professor em um vídeo publicado em seu canal do Youtube.





