Começam na próxima segunda as vistorias do transporte escolar em Londrina

O período para as vistorias dos micro-ônibus e vans que operam o transporte escolar em Londrina, começam na próxima segunda-feira (1º) e vai até o final de julho. O procedimento, que é obrigatório e ocorre duas vezes por ano, sempre durante as férias estudantis, é realizado pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). O objetivo é manter o controle sobre a frota e, assim, contribuir com a segurança das crianças e adolescentes que utilizam o serviço.





Para agendar a inspeção, os proprietários dos 115 veículos atualmente credenciados junto ao Município devem entrar em contato com a CMTU, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, preferencialmente por meio do WhatsApp (43) 99947-8320, da Coordenadoria de Transporte Comercial.

No momento do atendimento, funcionários da companhia irão avaliar a situação cadastral de cada autorizado e, se a documentação estiver em dia, serão emitidas as guias para pagamento das taxas previstas no Código Tributário Municipal.





O coordenador da área na CMTU, José Carlos da Silva, explicou que, diferentemente do primeiro semestre, quando os cadastrados precisaram arcar também com os custos de emissão da carteira de condutor e da licença para trafegar, que são cobranças anuais, dessa vez será preciso quitar somente a taxa de vistoria. “Trata-se de um encargo semestral, hoje fixado em R$ 60,32, valor bem abaixo dos R$ 390,34 cobrados em janeiro, quando foram somadas as demais tarifas”, detalhou.

José contou que, após a conferência dos documentos e a quitação do valor devido, os transportadores têm de submeter os veículos à análise da CMTU. Além de verificar a documentação dos condutores e dos automóveis, a inspeção avalia as condições dos cintos de segurança, pneus, extintores de incêndio, limpadores de para-brisa, do sistema elétrico, tacógrafos e outros itens fundamentais para garantir a segurança dos estudantes durante os deslocamentos.