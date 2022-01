Mais de R$ 15 milhões em bolsas são destinados a empreendimentos culturais, no Paraná

O público-alvo do edital é representando pelos seguintes empreendimentos criativos do setor cultural do Paraná: MEI (Microempreendedor Individual); EI (Empreendedor Individual); ME (Microempresa); EPP (Empresa de Pequeno Porte); entidades culturais privadas sem fins lucrativos e cooperativas culturais. O edital também atenderá aos coletivos culturais informais que produzem festivais e mostras.

O programa, através do edital, também desenvolverá um mapeamento dos empreendimentos culturais do Estado, além de constituir um acervo da memória áudio visual dos empreendimentos.

O edital é resultado de um Termo Técnico entre a Seec (Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura), UEL (Universidade Estadual de Londrina) e Fauel para garantir que os recursos da Lei Aldir Blanc (Lei Federal nº 14.017/2020) possam apoiar empreendimentos da cultura impactados pela pandemia. As inscrições poderão ser feitas até 16 de janeiro no site da Fauel .

A Proex (Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade), juntamente com a Fauel (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina), abriu nesta segunda-feira (03) as inscrições para o Programa Bolsa Cultural Paraná Criativo/Lei Aldir Blanc – Qualificação para Empreendimentos Criativos do Setor Cultural.

Como participar

De acordo com as normas do edital, as inscrições serão realizadas pelo representante legal do empreendimento, observando o preenchimento de todos os campos do formulário. Caberá ao interessado o envio dos documentos obrigatórios no formato PDF ou arquivos de imagem JPG, JPEG e PNG, que serão verificados na etapa de análise documental e de habilitação. No caso de mais de uma inscrição por empreendimento cultural, será considerada apenas a última enviada.





Os participantes deverão apresentar, ainda, um vídeo-depoimento sobre o empreendimento cultural, que ficará hospedado na plataforma YouTube. O tempo máximo do vídeo e as normas estão descritos em detalhes no edital, de acordo com cada categoria. O edital pode ser acessado no portal da Fauel.