Seleção de projetos culturais estratégicos terá inscrições até sexta-feira

A SMC (Secretaria Municipal de Cultura) estendeu, até sexta-feira (22), o prazo para inscrições no Chamamento Público n° 006/2021. A seleção é voltada a projetos estratégicos para organização e realização da X Conferência Municipal de Cultura de Londrina. Também engloba atividades formativas para Agentes Culturais Singulares, que são facilitadores da participação dos segmentos culturais e das comunidades no processo cultural. O público pode conferir a íntegra do edital na página da SMC, no portal da Prefeitura.

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pela plataforma Londrina Cultura, até às 18h de sexta-feira (22). Em caso de dúvidas, a SMC disponibiliza o atendimento das 12h às 18h, pelo telefone (43) 3371-6614, ou pelo e-mail [email protected]

Para este edital, a Prefeitura está destinando a quantia de R$100 mil, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura). Deste total, R$50 mil serão disponibilizados para a realização da Conferência Municipal, e o restante para projeto de formação de agentes culturais singulares.





O edital de Chamamento Público n° 006/2021 e seus anexos estão disponíveis na página da Secretaria Municipal de Cultura no Portal da Prefeitura. Podem participar pessoas jurídicas, com ao menos um ano de atividade e com sede em Londrina.

Todas as propostas inscritas serão avaliadas pelos cinco membros da CAPPAE (Comissão de Análise de Programas e Projetos Estratégicos). Após a análise, será publicado edital de resultado preliminar, com prazo de cinco dias para interposição de recursos quanto ao resultado.