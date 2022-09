Educação transformadora é destaque no EncontrosFolha em Londrina

Os modelos educacionais estão adaptados às inovações tecnológicas? Como avançar em metodologias a partir das novas ferramentas digitais? Quais caminhos nos levam à educação do futuro e o que se espera dela? Para debater os novos rumos que as tecnologias impõem à educação brasileira, um time de painelistas compartilhou suas experiências na 16ª edição do EncontrosFolha.





O evento reuniu diversos especialistas nesta manhã de terça-feira (13), no Aurora Shopping, em Londrina. Com o tema “Inovação, Tecnologia e Conectividade em Educação”, os convidados puderam refletir sobre o uso das novas tecnologias como ferramenta para educar e, principalmente, transformar.

Publicidade

Publicidade





O superintendente do Grupo Folha de Londrina, Nicolás Mejía, destacou que “o EncontrosFolha tem o objetivo de debater temas importantes, com a função social de impulsionar discussões para o desenvolvimento sustentável, cujo principal pilar é a educação”.





Ele enfatizou ainda que, só é possível provocar mudanças quando se olha para as necessidades reais. “A pandemia acelerou o processo de transformação digital, especialmente na área de educação, mas também trouxe junto a desigualdade social. Nosso objetivo é discutir propostas e soluções, assim como lutar por elas”, afirmou.





Leia mais na Folha de Londrina.