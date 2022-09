16º EncontrosFOLHA debate em Londrina inovação na educação

A mediação do debate ficará a cargo de Diego Prazeres, editor da FOLHA. Os painelistas convidados são Flávio Tavares, fundador e CEO da Upper; Silvana Rodrigues Quintilhano, docente na área de Educação da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) e Fernando Accorsi, docente da área de TI do IFPR (Instituto Federal do Paraná).

A 16ª edição do EncontrosFOLHA 2022 traz, nesta terça-feira (13), o tema "Inovação, Tecnologia e Conectividade em Educação". Com foco em trazer soluções em um cenário onde os estudantes são impactados constantemente por novas tecnologias, o evento será realizado em formato presencial, das 8h às 11h30, no Aurora Shopping.

Fundada há dois anos, a Upper é uma empresa que tem como objetivo disseminar um novo movimento da educação, chamado aducation – fusão de duas marcas, adversiting e education. Em português, é a fusão entre a publicidade e a educação.

“A quarta onda da publicidade no mundo passa pela aducation. A gente sai agora do branded content, em que as marcas estavam preocupadas em gerar conteúdo, e começamos a entrar no branded learning, em que as marcas se preocupam em gerar conteúdos de aprendizagem”, explica Flávio Tavares, fundador e CEO da Upper.





O papel da Upper, na maioria dos processos educacionais, é provocar novos formatos para a educação. “Não dá para trazer a educação para dentro do advertising com a roupagem antiga que ela teve até hoje. Não dá para acreditar mais que o professor com uma lousa vai ter a mesma eficiência do que olhar hoje, por exemplo, para as plataformas de streaming.”

Flávio Tavares cita um estudo americano cuja conclusão é que, do aprendizado humano, 10% dele é conhecimento, 20% vem de conexões com outras pessoas e 70% resulta de experiências vividas.

“Quando falamos em processos educacionais, a gente tem que perguntar o quanto a educação hoje está conectando as pessoas entre si e o quanto a gente está estimulando as pessoas a viverem as suas próprias experiências de aprendizagem.”





