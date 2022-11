Efetivação de matrículas para a rede municipal pode ser feita a partir de segunda em Londrina

A Secretaria Municipal de Educação abre, a partir desta segunda-feira (21), o período para a efetivação de matrículas da rede municipal de ensino, referentes às turmas de P4, P5 e 1º ano (3 a 6 anos). Os pais e responsáveis pelos alunos, após terem consultado as unidades escolares indicadas e realizado o cadastro no site da Prefeitura de Londrina, agora precisam comparecer a estes locais para a entrega da documentação solicitada.





Esse procedimento poderá ser feito até o dia 9 de dezembro, diretamente nas unidades escolares, mediante agendamento telefônico ou pelo link gerado a partir do cadastramento. A efetivação com entrega da documentação é etapa obrigatória e a única forma de garantir, de fato, que os estudantes estejam matriculados para o ano letivo de 2023. Ao todo, 15 mil alunos estão previstos para serem matriculados nas turmas de P4, P5 e 1º ano.

Publicidade

Publicidade





Antes de iniciar o período de efetivação, já havia sido divulgado pela SME, no dia 14 de novembro, o resultado dos encaminhamentos do chamamento escolar para o envio dos cadastros. Desde essa data, os pais e responsáveis estão podendo acessar o site da Prefeitura para verificar para qual escola municipal, Centro Municipal de educação Infantil (CMEI) ou Centro de Educação Infantil (CEI) os estudantes estão sendo direcionados para as matrículas. A consulta pode ser feita no endereço www.londrina.pr.gov.br/matriculas2023.





Segundo a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal, é necessário que as famílias se organizem para realizar a efetivação das matrículas dentro do prazo estabelecido. “As pessoas que já consultaram e fizeram o cadastro no chamamento escolar agora precisam entrar em contato com a escola indicada pela Educação para fazer a entrega dos documentos. Então, é importante que os pais compareçam aos locais, definidos por sistema de georreferenciamento, conforme o endereço residencial, tão logo possam e organizem essa situação para facilitar a preparação ao próximo ano. O agendamento evita filas desnecessárias e as unidades escolares estão prontas para prestar o suporte e orientar sobre as turmas, horários e outras questões”, afirmou.

Publicidade

Publicidade





A diretora administrativa e de planejamento da SME, Rosana Daliner Acosta Marchese, disse que alguns pais, na correria diária, acabam não se atentando às orientações sobre as etapas de matrícula e fazem apenas o cadastramento dos alunos, sem concluir o processo. “Reforçamos, novamente, que apenas a realização do cadastro não garante a matrícula, sendo só uma forma de manifestar interesse e reservá-la, nunca é demais lembrar. A consulta das unidades indicadas continua aberta no site da Prefeitura, e aqueles que ainda não acessaram podem ver qual é a unidade escolar onde o estudante poderá ser matriculado. Somente com a documentação toda entregue, e aprovada pela Secretaria Municipal de Educação, é que a efetivação é feita”, enfatizou.





Outro ponto lembrado por Marchese é que a efetivação da matrícula deve ocorrer, necessariamente, na unidade listada e divulgada na fase de chamamento e cadastro. Posteriormente, em janeiro de 2023, será aberto novamente o sistema de matrículas para os pais solicitarem transferência para a unidade desejada. “No entanto, para que a mudança de local seja feita é necessário que existam vagas remanescentes e a unidade preferida faça parte do georreferenciamento”, disse.

Publicidade





Em casos em que dois irmãos, por exemplo, sejam encaminhados, por algum motivo, para escolas diferentes, é possível entrar em contato com a SME, que irá verificar a situação para reposicionar os estudantes em uma mesma unidade. Isso somente será possível quando a instituição oferecer os anos indicados para a idade da criança.

Publicidade





Ao longo de 2023, todos que necessitarem de transferência ou estiverem chegando na cidade e precisarem de vaga na rede municipal, poderão fazer o cadastro para o posterior encaminhamento às unidades. Isso vale para toda a rede, tanto do P4, P5 e 1º ano como para os anos seguintes (2º, 3º, 4º e 5º).