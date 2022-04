Em reunião, empresa diz que vai retomar entrega de uniformes escolares em Londrina

A empresa Ana Lúcia Dias ME e a Prefeitura de Londrina entraram em acordo para que a distribuição dos uniformes escolares seja retomada a partir desta semana. A fornecedora, que assinou contrato de R$ 4,6 milhões com o poder público, deveria ter entregado os itens até o final de janeiro, mas a data não foi cumprida.



As aulas na rede municipal foram retomadas no dia 7 de fevereiro. A terceirizada alegou que a matéria-prima principal dos uniformes, a malha, demorou para ser enviada, o que prejudicou a confecção. No total, a empresa se comprometeu a fornecer mais de 295 mil peças.

Na reunião com a prefeitura, representantes informaram que "os atrasos e pendências deram-se porque o fornecedor do tecido não estava cumprindo com os prazos pré-estabelecidos na época, mas que agora o problema foi resolvido", como consta na ata do encontro obtida pela reportagem.





