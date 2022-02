Embraer abre inscrições para especialização em Software com bolsa de estudo

A Embraer está com inscrições abertas para 35 bolsas de estudos no Programa de Especialização em Software (PES). Podem se inscrever graduados em cursos de Ciências Exatas, nos anos de 2016 a 2021, de todo o Brasil. As inscrições ficam abertas até o dia 2 de março e podem ser realizadas pelo site https://www.embraer.com/br/pt/pes.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Realizado em parceria com o Centro de Informática) da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), o programa busca acelerar a capacitação de especialistas que queiram atuar no setor aeroespacial. Ao término da especialização, os selecionados receberão o diploma de lato sensu da universidade e a oportunidade de trabalhar na Embraer com desenvolvimento de tecnologias.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“Estamos muito entusiasmados com este novo programa em parceria com a UFPE, que vai acelerar a disponibilidade de especialistas de tecnologia para a indústria aeronáutica ao mesmo tempo que gera benefícios para a sociedade, ajudando a reduzir o desequilíbrio entre oferta e demanda por esses profissionais”, disse Carlos Alberto Griner, Vice-Presidente de Pessoas, ESG e Comunicação da Embraer.





Griner explica ainda que a criação do programa também visa a atração de novos talentos para a carreira na área de aviação, além de proporcionar à companhia uma maior disponibilidade de profissionais qualificados e alinhados às estratégias de crescimento dos negócios futuros. “Em linha com nossa visão de atuação conjunta com a academia, criamos um programa educacional ágil para a atração de talentos que queiram aliar desenvolvimento pessoal e oportunidade de carreira na aviação”, complementa.





Como a especialização da Embraer vai funcionar?

Continua depois da publicidade





Dividido em três módulos, a estrutura do programa terá aulas on-line nas disciplinas teóricas e para o desenvolvimento do projeto final. A grade curricular tem duração de nove meses e os candidatos poderão optar pela especialização em “software embarcado” ou “ciência de dados” no ato da inscrição. É desejável inglês avançado para participar.





O programa é realizado de maneira remota sendo constituído de módulos teóricos e um projeto de conclusão de curso de cunho prático sob orientação da UFPE e profissionais da Embraer. Ao ingressar no PES, o(a) selecionado(a) se torna um bolsista de pós-graduação da FADE (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco). O processo de contratação na Embraer ocorre ao final do programa e depende da necessidade da companhia naquele momento, do perfil do participante e do seu desempenho durante o programa.





Os candidatos aprovados receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 2.700 – mensal durante o programa – e auxílio material de R$ 3.000, pago em uma única vez. Além de bom rendimento no curso, a companhia solicita dos alunos comprometimento e dedicação integral, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17 horas.

Cronograma de Seleção PES (todas as etapas on-line)





Até 02/03 - Inscrições e testes online.





04/03 - Convocação para prova técnica.





06/03 - Prova técnica de conhecimentos em computação.





25/03 - Convocação para dinâmica de grupo e entrevistas.





28/03 - Apresentação do PES aos candidatos aprovados para dinâmicas.





29 a 31/03 - Dinâmica de Grupo e entrevistas.





08/04- Resposta aos candidatos.





18/04 - Início do programa e evento de abertura.