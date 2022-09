Empresa de consultoria empresarial ingressa no setor de pós-graduação

Empresa de consultoria empresarial já atua no setor educacional e oferece cursos livres; know how na área de consultoria inspirou criação de cinco especializações lato sensu





A Econet Editora, que já atua no setor educacional e oferece cursos livres, agora expande sua atuação e lança cursos de pós-graduação. A empresa atua no setor de consultoria empresarial, e a expertise adquirida no atendimento a clientes nas áreas Fiscal, Contábil, Tributária, Trabalhista e Previdenciária inspira a organização a compartilhar o know-how acumulado em 20 anos de atuação no mercado.

“Aproveitamos a experiência prática na área de consultoria para formar profissionais capazes de atender às demandas da classe empresarial e contribuir com o seu desenvolvimento”, afirma o professor Juliano Garrett, que também é diretor da Consultoria Contábil Tributária da Econet Editora.





A nova grade conta com cinco cursos lato sensu: pós-graduação em Fundamentos da Legislação Tributária do ICMS; pós-graduação em Gestão de Tributos; pós-graduação em Direito Trabalhista e Previdenciário aplicado ao Departamento Pessoal e Recursos Humanos; MBA em Gestão Tributária e MBA em Compliance Tributário e Mitigação de Riscos.

Ensino prático





O diferencial dos cursos da Econet Educacional é ter conteúdos voltados à prática diária. “Nossa metodologia é centrada no protagonismo dos alunos, que serão provocados a resolver problemas do dia a dia. Todas as pós-graduações que vamos oferecer aliam teoria e prática para preparar profissionais conectados à lei vigente e prontos para atender às carências do mercado. Durante as aulas, os alunos terão acesso a cases que são fruto do trabalho de consultoria realizado pela Econet Editora”, completa Garrett.

Além de Juliano Garrett, Elisabete Ranciaro, diretora da Consultoria Fiscal, e Marta Mazza, diretora da Consultoria Trabalhista, também estão à frente dos cursos de pós-graduação da Econet Educacional.

Para Elisabete Ranciaro, o foco dos cursos da área Fiscal é aprimorar o conhecimento dos advogados e profissionais de outras áreas que trabalham com Direito Tributário e Contabilidade. “Encontramos na legislação brasileira uma diferença entre regimes jurídicos dos tributos e benefícios concedidos por estados e municípios, que acabam gerando os conflitos que conhecemos como guerras fiscais. Nossa intenção é formar profissionais capacitados para auxiliar os contribuintes, que acabam sendo os maiores prejudicados, seja pela dupla tributação, seja pelo cancelamento de créditos”, diz.





No que se refere à pós-graduação da área Trabalhista, Marta Mazza acrescenta que as aulas são dirigidas para quem atua no Departamento Pessoal e em Recursos Humanos. “Os cursos dessa área irão abordar as principais questões que podem causar passivo trabalhista e previdenciário, além dos prejuízos decorrentes da falta de cumprimento das obrigações acessórias”, relata.





As matrículas já estão abertas e podem ser feitas pelo site: www.econeteducacional.com.br. As aulas iniciam no próximo mês de setembro na modalidade EAD.