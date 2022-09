Enem: língua estrangeira espera capacidade interpretativa

A língua estrangeira no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é cobrada junto ao caderno de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias da avaliação. São cinco questões de Inglês ou Espanhol. Quem define o idioma é o candidato no momento da inscrição. Caso o campo de escolha fique aberto, o aluno responderá à prova de inglês, conforme diz o regulamento.





O papel da língua estrangeira na prova do Enem, assim como nas outras disciplinas, é analisar a capacidade de interpretação do aluno em outro idioma. Por isso, mais do que o domínio da língua, é preciso compreender aspectos culturais e até mesmo expressões idiomáticas. “Eu acredito que língua e cultura são indissociáveis, e o Enem geralmente cobra essa mistura do aluno”, destaca Laura Marques Sobrinho, professora de espanhol do Colégio Marista de Londrina.

Publicidade

Publicidade