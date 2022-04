Escola de Governo em Londrina abre inscrições para curso de Adobe Animate

Usuários do software Adobe Animate CC 2017, de Londrina e região, que desejam aprimorar seus conhecimentos, além de pessoas interessadas em iniciar a prática nesta ferramenta, terão a oportunidade de participar de um curso gratuito com emissão de certificado.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas pela plataforma de ensino on-line da Escola de Gestão do Paraná, responsável por ministrar as aulas. É necessário possuir login no portal e inserir a chave de inscrição ‘anilondrina’. A duração total do curso é de 45 dias, sendo que os inscritos já poderão começar a assistir as aulas virtuais logo após oficializar sua participação.

Continua depois da publicidade





O curso à distância engloba, no modo autoinstrucional, orientações correspondentes aos níveis básico e intermediário, oportunizando noções abrangentes aos participantes. Para isso, os inscritos terão acesso a um simulador que mostra na prática como utilizar essa ferramenta digital, de maneira interativa e didática.





O foco das atividades é ensinar como trabalhar com os principais recursos disponíveis no Adobe Animate CC 2017, mostrando como desenvolver animações digitais em geral, incluindo ilustrações criativas e animações interativas para a internet, seja para projetos profissionais ou pessoais.