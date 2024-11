Escola municipal de Londrina faz mostra de pesquisas científicas de alunos neste sábado

A Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico, na zona leste de Londrina, promove neste sábado (23_ a VII Feira Científica, um evento anual que visa destacar o talento e a criatividade dos estudantes do Ensino Fundamental na área da pesquisa científica. A feira começa às 9h30 e, até as 13h30, reunirá diversos projetos inovadores desenvolvidos por alunos, com temáticas que abrangem desde a fauna e a sustentabilidade até a ciência por trás da evolução da energia.





Entre os projetos de destaque, os alunos exploram assuntos como o comportamento e os cuidados com a Gralha Azul, espécie que é símbolo do Estado, e a relação dos alunos com seus pets e animais da fazenda. Outros temas também abordarão o uso de jogos educativos como ferramenta de aprendizado, além de soluções criativas para o reaproveitamento de materiais com o tema Lixo ao Luxo, mostrando o impacto da sustentabilidade no cotidiano.

