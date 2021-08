Estado publica editais de PSS para substituição de funcionários de escolas

A Seed-PR (Secretaria de Estado da Educação e do Esporte) publicou nesta quarta-feira (25) em Diário Oficial os editais do PSS (Processo Seletivo Simplificado) para substituição aos afastamentos de funcionários das escolas: o Edital 49/2021, para assistente administrativo (Agente Educacional II), e o Edital 50/2021, para auxiliar de serviços gerais (Agente Educacional I). Ambos compõem o QFEB (Quadro dos Funcionários da Educação Básica). A previsão é que sejam contratadas cerca de 4 mil pessoas.

Continua depois da publicidade

Os editais podem ser consultados em www.educacao.pr.gov.br/PSS.





As vagas para contratação temporária de 40 horas semanais são para atendimento nos 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs) do Estado, de acordo com a necessidade de substituição. As inscrições para ambos os cargos são gratuitas e poderão ser feitas das 9 horas de 1º de setembro de até as 18 horas do dia 08 do mesmo mês, no site www.pss.pr.gov.br.

Continua depois da publicidade





O candidato poderá realizar inscrição em até 2 (dois) municípios de um único NRE e em até 3 (três) funções diferentes em cada município, desde que possua os requisitos mínimos exigidos. No NRE Curitiba, setorizado por bairros, o candidato poderá optar por fazer inscrição em até 2 (dois) setores.

Continua depois da publicidade





Para assistente administrativo é exigido ter o ensino médio completo e para auxiliar de serviços gerais ensino fundamental completo ou em curso. É necessário ter no mínimo 18 anos completos e no máximo 75 anos incompletos no momento da convocação para a comprovação de títulos.

TÍTULOS - Vão contar para a pontuação dos candidatos além da escolaridade, o aperfeiçoamento profissional, como diplomas e certificados de cursos de capacitação, por exemplo, e o tempo de serviço. A classificação final deve ser divulgada após o dia 17 de setembro e, na sequência, haverá convocações diretamente pelos NREs – por ordem das listas de ampla concorrência, de pessoas negras e de pessoas com deficiência.