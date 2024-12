Estudante de Rolândia vai jantar com Lula e representar o Paraná em evento nos EUA

O estudante Kawan Gustavo da Silva dos Santos, de 17 anos, morador de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), vai jantar com o presidente Lula e representar o Paraná em um evento de tecnologia em Washington, capital dos Estados Unidos. Ele, que está concluindo o ensino médio no colégio estadual cívico militar José Alexandre Chiarelli, foi recebido nesta sexta-feira (6) pelo prefeito Ailton Maistro.





Kawan participou da “Trilha de Inovação de Rolândia”, promovida pela prefeitura, e também teve aulas de robótica no colégio. Como é fluente em inglês, desenvolveu um analisador de solo batizado de ‘Cultiva’, idealizado e desenvolvido por ele com outros três colegas do colégio: David da Silva Ribeiro (17), Gabriel de Oliveira dos Santos (18) e Raul de Oliveira Rocha a partir do conteúdo aprendido em sala de aula, no componente curricular de Robótica com o professor Márcio Pedroso.

O protótipo tem por objetivo fomentar a manutenção de hortas comunitárias e foi construído a partir dos itens disponíveis nos kits de robótica da rede estadual.





Esse invento proporcionou a ele ganhar o prêmio do concurso “Agrinho” - Categoria Robótica, uma iniciativa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Administração Regional do Estado do Paraná (SENARPR) e da Seed (Secretaria de Estado da Educação).

A partir daí, o trabalho foi selecionado e aprovado pela 22ª edição do programa “Jovens Embaixadores” (iniciativa da Embaixada e consulados dos Estados Unidos no Brasil).





Com isso, ele será o único representante do estado do Paraná em um evento em Washington a partir do dia 10 de janeiro. Antes, ele terá um jantar oficial com o presidente Lula, em Brasília (DF), no domingo (8), ao lado dos outros 29 jovens brasileiros selecionados para esse intercâmbio de 15 dias nos Estados Unidos.