Estudantes de Camarões desembarcam em Londrina para intercâmbio no IFPR

Na recepção aos estudantes e com a prefeita Line Enanga, Tiago Amaral citou a importância de se investir nas relações de Londrina com suas cidades irmãs, e de receber os visitantes como conterrâneos. “No espírito que Londrina tem de transformação, tanto da nossa própria cidade quanto das comunidades em Londrina, a gente também quer propiciar grandes parcerias. A cidade de Nitoukou é uma cidade-irmã de Londrina, e estamos trabalhando em parceria muito forte. Esses estudantes que vêm para cá nós recebemos como filhos da nossa terra. Vamos cuidar deles, qualificá-los e prepará-los para que possam ou continuar se aprimorando, ou retornar para Nitoukou levando conhecimento, a nossa cultura, e assim ajudar a transformar ainda mais a cidade de Nitoukou”, detalhou.

Berenice concordou com a amiga. “Assim como minha colega disse, acho Londrina uma ótima cidade, além de ser linda. É uma pena que as pessoas (de Nitoukou) não conheçam muito sobre. Eu mesma não sabia, mas vejo que é um lugar que carrega muito potencial e espero encontrar coisas boas enquanto estiver aqui”, reforçou.

As alunas Sabeng Andrea, de 18 anos, e Berenice Lagrande, de 20 anos, já estão empolgadas com Londrina. Como Nitoukou é uma cidade com 20 mil habitantes e economia baseada principalmente na agricultura, elas ficaram impressionadas com o porte da segunda maior cidade paranaense. “Minha primeira impressão sobre Londrina é que é uma cidade muito grande, mas não é muito conhecida. É muito bonita, mas as histórias são pouco divulgadas porque muitas pessoas fora do país não sabem que Londrina existe. É normal saberem sobre São Paulo e Rio de Janeiro, mas não sobre Londrina, embora seja mais bonita do que essas cidades. Agora, minha expectativa é que Londrina possa me proporcionar o que estou buscando: estudos, além de um equilíbrio entre minha vida pessoal e minha vida profissional no futuro”, comentou Sabeng.

Primeira poupança do Pé-de-Meia do ensino médio será paga em fevereiro

A partir desta quinta-feira (16), os estudantes iniciam suas aulas, com a professora de Língua Portuguesa e representante de Relações Internacionais do IFPR Londrina, Karen Alves Andrade Moscardini. Ao longo do intercâmbio, eles ficarão alojados em apartamentos locados por suas famílias e situados na zona norte de Londrina, mesma região do campus.

O intercâmbio resulta de um acordo de cooperação firmado entre as Prefeituras de Londrina e Nitoukou com o IFPR Campus Londrina. Originalmente, foram disponibilizadas 15 vagas para que os estudantes camaroneses ampliem sua formação acadêmica, juntamente com um curso intensivo para que aprendam a língua portuguesa, já que as línguas oficiais de Nitoukou são inglês e francês.

Quatorze estudantes recém-chegados da cidade camaronesa Nitoukou passaram a tarde de quarta-feira (15) na Prefeitura de Londrina, acompanhados pela prefeita de Nitoukou, Line Enanga. Eles foram recebidos pelo prefeito Tiago Amaral e pelo secretário municipal de Governo, Rodrigo Souza. Os estudante iniciam nessa semana intercâmbio de estudos no IFPR (Instituto Federal do Paraná) Campus Londrina.





E, além do projeto-piloto de intercâmbio no IFPR Campus Londrina, outras parcerias já são cogitadas entre Londrina e suas cidades-irmãs. “Aquilo que temos de melhor aqui — nossas aptidões, habilidades, cultura — estamos à disposição para compartilhar. Eu sempre digo que quem se deslocar de sua cidade, de sua origem, para vir até Londrina, será muito bem recebido. E com toda certeza, vai receber de nós muitas parcerias e o máximo de retorno que pudermos oferecer. A nossa vocação em Londrina é receber e gerar oportunidades para as pessoas”, acrescentou Amaral.





O acordo de irmandade firmado entre Londrina e Nitoukou teve início em fevereiro de 2023, ano da primeira visita da prefeita Line Enanga à cidade, e foi oficializado pela lei municipal n° 13.749 de 2024. Ela contou que está muito feliz e grata pelo sucesso desse primeiro projeto, e pretende ampliar as relações com a cidade paranaense. “Estou muito feliz por esse acordo, e pela primeira atividade depois da assinatura ser enviar os estudantes de Nitoukou para o Instituto Federal do Paraná, para continuarem seus estudos. Para eles, essa é uma oportunidade de melhorar seu nível de conhecimento, de estudar português e de avançar na vida. Isso significa que, se eles forem sérios, devem transformar suas vidas e, consequentemente, a vida de suas famílias. Esta é a segunda vez que venho a Londrina, mas não será a última. Espero que possamos organizar mais atividades, pois a cooperação entre Camarões e o Brasil é muito importante”, apontou.

Publicidade





Sobre as possibilidades de expansão das relações entre as duas cidades, a prefeita sugeriu trocas e parcerias na área agrícola. “Além desse intercâmbio, gostaria de desenvolver outras atividades em conjunto, como, por exemplo, na área da agricultura, especialmente na agricultura pesqueira. Isso faz parte da ideia de ampliar a cooperação. O objetivo é que as duas cidades, e seus governos, se beneficiem dessa parceria. Sabemos que não é fácil iniciar uma negociação, mas quando conseguimos assinar um acordo e dar início a uma atividade concreta, isso é muito gratificante. Em Camarões, temos 360 conselhos municipais e 40 cidades como Londrina. E Nitoukou foi o primeiro município a assinar um acordo com uma cidade brasileira, o que é notável. Como mulher, acredito que a gestão pública deve ser feita com o mesmo cuidado e atenção que uma casa é gerida. Acredito que as mulheres têm um papel importante em transformar a gestão pública e ajudar a desenvolver os serviços públicos, como se estivessem cuidando da sua própria casa”, acrescentou.





De acordo com o secretário municipal de Governo, Rodrigo Souza, a iniciativa dos estudantes em partir de sua terra natal para obter um nível superior de ensino é um ato de ousadia e coragem. “Eles estão deixando o país deles, a família, fazendo um sacrifício enorme para terem um ofício e aprenderem uma profissão, algo que lá eles não têm a oportunidade. Tudo isso para, quando voltarem, poderem fazer pela cidade deles o que nós queremos fazer aqui por Londrina. Estamos dando essa oportunidade, a Prefeitura de Londrina junto com o IFPR, para que eles realizem sonhos, e isso nos dá uma alegria muito grande. Nitoukou é uma cidade que precisa de conhecimento e de talentos jovens. Essa é uma parceria muito interessante, tanto para a gente que pode ajudar, quanto para eles que vão ser beneficiários”, apontou.

Publicidade





Segundo o diretor-geral do IFPR Campus Londrina, Reinaldo Benedito Nishikawa, após um período de imersão em português os intercambistas que já estiverem adaptados poderão iniciar suas aulas no curso que escolherem. As opções incluem formações com duração de dois a quatro anos. “Os cursos começam em março e serão todos com aulas no campus da IFPR, que fica na Avenida da Liberdade. As principais áreas ofertadas são de saúde e tecnologia, mas conforme a disponibilidade de vagas eles poderão selecionar o curso que quiserem. É um projeto-piloto, recebemos agora a primeira leva de alunos, mas a intenção é que continue e possamos formar cada vez mais alunos intercambistas”, complementou.





A visita dos estudantes e da prefeita de Nitoukou à Prefeitura de Londrina foi marcada também por uma troca de presentes. O encontro contou ainda com a participação da diretora de Governança e Relações Internacionais da Secretaria Municipal de Governo, Liz Dayane Rodrigues.





Leia também: