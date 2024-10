Estudantes e professores da UEL adaptam máquinas caça-níqueis para fins educativos

De acordo com o vice-diretor do CCE, professor Silvano Cesar da Costa, as máquinas em princípio foram reaproveitadas e transformadas em dois subprodutos. Na sexta-feira (25), foram entregues cinco protótipos que deverão ser utilizados em unidades do Depen (Departamento Penitenciário) de Londrina.

O projeto de aproveitamento das máquinas apreendidas teve início há cerca de dois anos e envolveu professores e estudantes dos cursos de Engenharia Elétrica (CTU) e da Computação (CCE), juntamente com docentes do curso de Design Gráfico (CECA). O objetivo foi promover benefícios à sociedade por meio do desenvolvimento de estudos e pesquisas com os equipamentos, usados de forma ilegal e frequentemente apreendidos em estabelecimentos comerciais.

Gamellito





Outra finalidade para as máquinas encontrada pelos pesquisadores foi como interface para a implantação do Gamellito, jogo virtual desenvolvido para crianças de 6 a 12 anos que sofrem com Diabetes. O jogo tem como personagem principal o Gamelitto, que é de outro planeta e vem pedir ajuda às crianças da Terra para tentar descobrir qual seu problema de saúde. O game foi desenvolvido pela psicóloga da UEL, Vânia Vargas, durante seu doutorado. A professora participou da apresentação do totem, juntamente com a estudante do 3º ano do curso de Computação Isadora Vanço, à época, bolsista de Iniciação Científica do projeto.

O totem do jogo Gamellito será instalado no Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário, no Campus da UEL, para testes e posteriormente será transferido para o HU, na zona leste.





Além do totem, feito com máquina caça-níquel, serão entregues outros quatro notebooks doados pela Delegacia da Receita Federal de Londrina, nos quais foram implantados o game direcionados aos pacientes mirins de diabetes e todos os equipamentos contarão com manual de instruções para facilitar a ativação da funções previstas.

