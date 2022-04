Estudantes pretendem continuar os estudos quando concluírem a educação básica, mostra pesquisa

Cerca de 77% dos estudantes do 3º ano do ensino médio da rede pública de ensino planejam continuar estudando e trabalhando após concluírem essa etapa de ensino, já 9% dos estudantes do mesmo período escolar não sabem o que farão após concluírem a educação básica. Os dados são alguns dos resultados apurados pelo Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica).

A pesquisa busca entender o perfil dos estudantes das escolas da rede pública brasileira e saber como eles estão pensando o futuro e como enxergam a educação que recebem. Cerca de 96% dos diretores de escolas afirmaram levar em consideração os resultados dessas avaliações.

Na educação básica o Saeb é realizado a cada dois anos pelo InepInstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), com estudantes do 5º e do 9º ano do ensino fundamental e alunos do 3º ano do ensino médio. Professores, gestores e secretários de educação também participam respondendo ao questionário.





A edição mais recente da avaliação apurou que 46% dos estudantes da rede pública, tanto do 5º como do 9º ano, e também do 3º ano do ensino médio, se autodeclaram pardos.

A pesquisa também traçou o perfil dos professores. Os dados indicam que 58% dos docentes atuam apenas em uma escola, enquanto 42% trabalham em duas ou mais. A carga horária para eles chega a ultrapassar mais de 40 horas semanais, segundo relataram ao Saeb.



Em relação à satisfação do trabalho na educação, 51% dos entrevistados disseram que as vantagens da profissão superam as desvantagens, mas 80% dos docentes apontaram estar satisfeitos com o trabalho.





Saeb

Realizado desde 1990, o Saeb é resultado de um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao Inep, realizador do exame, fazer um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante.







A pesquisa é considerada como “a maior avaliação da educação brasileira”. As médias de desempenho dos estudantes, apuradas no Saeb, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, apuradas no Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).