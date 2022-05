Estudo na UEL busca pacientes com perda de olfato pós-Covid

Um trabalho no curso de Medicina da UEL (Universidade Estadual de Londrina) está em busca de pacientes, entre 18 e 60 anos, que apresentam perda total ou parcial de olfato/paladar, até 60 dias após os sintomas de Covid-19. Os pacientes devem residir em Londrina, Cambé ou Ibiporã, na região metropolitana.

O objetivo é avaliar a perda de olfato nestes pacientes e uma nova possibilidade de tratamento, com uso de corticoide Budesonida. “É um medicamento já conhecido e utilizado por parte da população para outros tipos de tratamento como para rinite”, comenta Gabriel Rodrigues Suassuna, estudante do 2º ano de Medicina, que está conduzindo a pesquisa sob a orientação do professor adjunto de Otorrinolaringologia da UEL, Marco Aurélio Fornazieri.



O estudo “Irrigação Nasal com Budesonida no Tratamento de Anosmia Súbito por Covid-19" é multicêntrico, isto é, está em andamento em vários centros brasileiros, tendo à frente a USP (Universidade de São Paulo). Ao todo, a avaliação irá envolver 120 pacientes, sendo 30 de Londrina e região.





“Estamos na fase de coleta de dados e, em seguida, os participantes passarão por uma consulta para teste de olfato e orientações. Cada paciente irá utilizar o medicamento em casa por um período de 30 dias, passará por uma nova consulta e utilizará o produto por mais 30 dias. Serão 60 dias de uso do medicamento”, detalha Suassuna.





