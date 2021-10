Faculdade promove aulão beneficente para inscritos no Enem 2021

Quem está se preparando para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e precisa de um reforço para a revisão, pode se inscrever gratuitamente para participar do aulão beneficente da Unicesumar (Universidade Cesumar), que será realizado entre os dias 9 e 11 de novembro, pelo Google Meet.

Para assistir ao aulão os interessados devem preencher um formulário eletrônico (acesse aqui). No ato da inscrição, é possível escolher entre participar de um, mais de um ou todos os dias de aulas.

A programação inclui Redação e Literatura e Gramática (dia 09 de novembro), Geografia, Atualidades e Matemática (dia 10 de novembro) e Física (dia 11 de novembro).





Simultaneamente à transmissão, 40 estudantes poderão assistir à revisão de maneira presencial, dentro da instituição. Para estes, será cobrada a doação de um pacote de absorvente que será doado para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social.

Nesta edição do Enem 2021, as provas acontecem em duas etapas. A primeira nos dias 21 e 28 de novembro deste ano, para os estudantes que se inscreveram e realizaram o pagamento no período regular, e a segunda, nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022, para participantes isentos que participaram da reabertura das inscrições.