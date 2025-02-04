Fies 2025 abre inscrições para financiamento de cursos superiores

Começaram à 0h desta terça-feira (4) e vão até 23h59 da próxima sexta (7) as inscrições para o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), um programa do governo federal que concede financiamento a estudantes em cursos superiores em instituições de ensino privadas.





A inscrição é feita apenas pela página do FiesSeleção. O resultado com os aprovados será divulgado no dia 18 de fevereiro. E o início da convocação da lista de espera ocorre a partir de 25 de fevereiro.





Neste ano, serão ofertadas mais de 112 mil vagas, em dois processos seletivos: um para o primeiro semestre de 2025 e outro para o segundo semestre.





QUEM PODE SE INSCREVER?





Pode se inscrever quem tenha participado de qualquer prova do Enem a partir de 2010 e alcançado ao menos 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame, além de não ter zerado na redação. O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos (R$ 4.554). O MEC destina 50% das vagas para o Fies Social.





O cálculo da renda familiar mensal bruta per capita é feito com base na soma da renda bruta de todos os membros do grupo familiar, dividida pelo número total de pessoas pertencentes ao referido grupo familiar.





Um percentual das vagas tanto do Fies Social quanto das demais vagas do Fies será destinado a estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas e a pessoas com deficiência, de acordo com a proporção na população da unidade da Federação onde está a instituição, segundo o último Censo do IBGE.





CANDIDATO COM BOLSA PARCIAL NO PROUNI PODE SE INSCREVER?





Sim. O candidato que tiver a bolsa parcial (50%) aprovada no Prouni e não tiver condições financeiras para pagar a outra metade do valor do curso pode tentar financiá-la por meio do Fies. Para isso, basta se inscrever normalmente e seguir as determinações do calendário.





COMO CONCORRER A UMA VAGA DO FIES SOCIAL?





Poderá se inscrever às vagas reservadas ao Fies Social o candidato que, cumulativamente, atenda às seguintes condições:





- ter participado do Enem a partir da edição de 2010, com nota válida até o momento anterior à abertura das inscrições, tenha obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos e nota na prova de redação superior a zero, assim como não tenha participado no referido exame como "treineiro";

- estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo (R$ 759).

Ao candidato que atender a essas condições, caso seja pré-selecionado no processo seletivo, poderá ser concedido até 100% do encargo educacional cobrado pela instituição de ensino superior no curso a ser financiado, desde que não ultrapasse os valores definidos pelo Comitê Gestor do Fies.





COMO SE INSCREVER?





As inscrições para o Fies ocorrem duas vezes por ano, antes do início das aulas em cada semestre. Você vai precisar de uma conta Gov.br para entrar no Portal Fies.





Para efetuar a inscrição no processo seletivo do Fies, o candidato deverá obrigatoriamente informar:





1 - correio eletrônico (e-mail) pessoal válido;

2 - perfil: etnia/cor, se é ou não quilombola, se é ou não pessoa com deficiência, se concluiu ou não o ensino superior;

3 - até três opções de curso/turno/local de oferta/Imstituição de Ensino Superior entre as disponíveis para inscrição, no mesmo Grupo de Preferência ou em Grupos de Preferência distintos, indicando a ordem de prioridade entre as suas opções;

4 - os nomes dos membros do seu grupo familiar, o número de registro no CPF dos membros do seu grupo familiar com idade igual ou superior a 14 anos, as respectivas datas de nascimento e, caso possuam, a renda bruta mensal de cada componente do grupo familiar

5 - demais exigências solicitadas no âmbito do FiesSeleção.





QUANDO SERÁ DIVULGADO O RESULTADO DA PRÉ-SELEÇÃO?





O resultado da pré-seleção na chamada única do Fies será divulgado no dia 18 de fevereiro.





O candidato será pré-selecionado em apenas uma de suas opções de curso/turno/local de oferta/IES, conforme tipo de vaga e modalidade de concorrência, realizadas na inscrição.





Os resultados estarão no site do Fies e também nas faculdades em que você se inscreveu.





COMO COMPLEMENTAR O CADASTRO?





Você passou na pré-seleção? Agora, precisa complementar suas informações no site oficial de 19 a 21 de fevereiro.





Após a complementação da inscrição, o candidato deverá:





- validar suas informações em até cinco dias úteis na instituição de ensino superior, por meio da entrega física ou digital/eletrônica de documentação exigida, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao da complementação da sua inscrição no Fies; e





- validar suas informações em um agente financeiro (banco) em até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data da validação da inscrição. Uma vez aprovada pelo agente financeiro, formalizar a contratação do financiamento.





COMO ENTRAR NA LISTA DE ESPERA?





Os candidatos não pré-selecionados na chamada única deste processo seletivo do Fies constarão automaticamente de lista de espera a ser utilizada para fins de preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas, observada a ordem de classificação.





A eventual pré-seleção dos participantes da lista de espera ocorrerá no período de 25 de fevereiro de 2025 até as 23 horas e 59 minutos de 9 de abril.



