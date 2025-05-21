Foto de alunos de Jornalismo da UEL vence concurso internacional; confira

Os estudantes Clara Dias Chamorro, Pedro Bruschi e Rebeca Mercuri, do terceiro ano do curso de Jornalismo da UEL (Universidade Estadual de Londrina), conquistaram o primeiro lugar no concurso internacional SEA-EU Photo Contest 2025. O concurso é organizado pela A SEA-EU (European University of the Seas).





Intitulada “O Pioneiro”, a fotografia foi capturada no Assentamento Eli Vive, em março de 2024, durante um momento de fé que antecedia a tradicional cavalgada do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). A atividade aconteceu em celebração aos 15 anos do assentamento, no distrito de Lerroville, em Londrina. “Achamos importante registrar esse momento significativo, que demonstra a celebração e a fé da comunidade do assentamento”, destacaram dois dos autores da imagem, Pedro Bruschi e Rebeca Mercuri.

A professora Maria Luisa Hoffmann, responsável pela disciplina de Fotojornalismo, explicou que a fotografia foi produzida durante uma atividade desenvolvida ao longo do semestre. Os alunos receberam pautas semanais e desempenharam funções específicas, que iam desde a escolha e cobertura da pauta até a edição das imagens. Segundo ela, mais do que produzir uma boa fotografia, os estudantes foram incentivados a refletir sobre o processo de produção da imagem e a importância de registrar momentos que retratam contextos sociais e culturais. “Foi um exercício não só técnico, mas também de compreensão do contexto social e cultural daquela comunidade”, ressaltou.





Clara Dias Chamorro, que atualmente realiza intercâmbio na Universidade do Algarve, em Portugal, uma das nove instituições que compõem a SEA-EU, contou que soube do concurso por meio de uma professora e logo se lembrou da foto produzida para a disciplina. “O tema da terceira edição do concurso foi tradições culturais. A foto que escolhemos, além de simbólica, representa muito bem uma tradição cultural brasileira. Foi muito importante, como estudante brasileira em intercâmbio, poder mostrar um trabalho que retrata uma tradição do meu país”, relatou.

