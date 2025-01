Governo antecipa divulgação de resultados finais do Concurso Nacional Unificado

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) anunciou nesta terça-feira (14) a antecipação da divulgação do resultado final do CNU (Concurso Nacional Unificado). Segundo o ministério, os candidatos terão acesso aos resultados finais da seleção no dia 4 de fevereiro.





Anteriormente, a divulgação dos resultados estava prevista para o dia 11 de fevereiro, data definida após mudança determinada por um acordo entre União, MPF (Ministério Público Federal) e Cesgranrio, a organizadora do certame.





O ministério divulgou também como serão realizadas as convocação para os cursos de formação dos aprovados no concurso.

Nesta quarta-feira (15), será divulgado o edital específico de convocação para os cursos de formação. A partir do dia 4 de fevereiro, as informações sobre os cursos serão disponibilizadas na Área do Candidato. Cada um dos candidatos deverá verificar se foi convocado para participar desse processo e confirmar seu interesse, inicialmente, entre os dias 4 e 5 de fevereiro, data da primeira convocação.





Para cada cargo, poderão ser realizadas até três convocações, que acontecerão nos dias 4, 11 e 18 de fevereiro. Quando o candidato for chamado para um curso de formação, ocorrerá a eliminação do candidato para os cargos abaixo na sua lista de preferência.

O candidato que não manifestar interesse em participar do curso no prazo estabelecido estará eliminado da disputa para o cargo que foi convocado e das vagas abaixo na sua lista de preferência. Ele continua na disputa por vaga nas opções que estiverem acima na lista de prioridades.





A confirmação de interesse em participar de curso de formação precisará ser feita uma única vez, ainda que o candidato seja posteriormente convocado para cargos de maior preferência.

Além de confirmarem a convocação, os candidatos devem também realizar sua matrícula junto às instituições que promoverão os respectivos cursos de formação, conforme seus regulamentos e calendários específicos.





Os candidatos que participam do curso de formação ganham uma bolsa, que é correspondente a 50% do salário inicial da carreira. O processo conta com provas e é possível que os candidatos sejam eliminados. Outros detalhes sobre esse processo serão disponibilizados em edital.

QUAIS SÃO OS CARGOS QUE PRECISAM DE CURSO DE FORMAÇÃO?





- Analista de comércio exterior: 50 vagas

- Analista de infraestrutura: 300 vagas

- Auditor fiscal do trabalho: 900 vagas

- Analista em tecnologia da informação: 300 vagas

- Analista técnico de políticas sociais: 500 vagas

- Especialista em políticas públicas e gestão governamental: 150 vagas

- Especialista em regulação de saúde suplementar: 35 vagas

- Especialista em regulação de serviços públicos de energia: 40 vagas

- Especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários: 30 vagas





NOVA EDIÇÃO





A divulgação da realização da segunda edição do CNU só será realizada com a finalização do CNU de 2024. A ministra Esther Dweck afirmou o desejo do MGI em realizar uma nova seleção, mas não confirmou as instituições que devem participar do processo.





CRONOGRAMA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DO CNU





Etapa - Data

Divulgação das notas finais para todos os candidatos em cada cargo em que estiverem inscritos e da 1ª lista de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 - 4 de fevereiro





Divulgação da lista definitiva de classificação para todos os cargos do Bloco 8 - 4 de fevereiro





Divulgação da 1ª convocação para os cursos de formação dos Blocos 1 a 7 - 4 de fevereiro





Prazo para confirmação de participação em curso de formação - 4 e 5 de fevereiro





Divulgação da 2ª lista de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 e 2ª convocação para cursos de formação - 11 de fevereiro





Prazo para confirmação de participação em curso de formação - 11 e 12 de fevereiro





Divulgação da 3ª lista de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 e 3ª convocação para cursos de formação - 18 de fevereiro





Prazo para confirmação de participação em curso de formação - 18 e 19 de fevereiro





Divulgação da lista definitiva de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 e convocação para matrícula nos cursos de formação - 28 de fevereiro





