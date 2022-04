IFPR Campus Arapongas abre vagas para Curso de Inglês Básico

O IFPR (Instituto Federal do Paraná) campus Avançado Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) abre nesta quarta-feira (6) as inscrições para o curso gratuito de Inglês Básico. As inscrições acontecem até o dia 13 de abril.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Serão duas turmas:

Continua depois da publicidade





Turma 1 (no período da tarde), com 24 vagas disponíveis. As aulas acontecem todas as terças e sextas-feiras. Das 13h30 às 15h.







Turma 2 (no período da noite), com 24 vagas disponíveis. As aulas acontecem todas as terças e quintas-feiras. Das 19h às 20h30.





O curso terá duração de quatro meses – com carga horária de 40 horas.

Continua depois da publicidade





As inscrições podem ser feitas através do formulário do IFPR.