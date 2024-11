Inep divulga gabarito oficial do Enem

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou nesta quinta (14) o gabarito das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Confira através do seguinte link: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem/provas-e-gabaritos.

Inicialmente, eles seriam disponibilizados em 20 de novembro, como previsto em edital, mas o cronograma foi adiantado, conforme informou o ministro da Educação, Camilo Santana, no último domingo (10).

O Enem 2024 acontece nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro domingo, além das 45 questões de linguagens (40 de português e 5 de língua estrangeira) e 45 de ciências humanas, os candidatos fazem também a redação.

Neste ano, o exame recebeu 4,32 milhões de inscrições -um aumento de 9,95% em relação à edição passada.

Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.