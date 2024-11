Paranaprevidência publica edital de concurso para nível técnico e superior

A Paranaprevidência, instituição responsável pelo sistema previdenciário dos servidores estaduais, publicou nesta quarta-feira (13) o edital do processo seletivo de 2024. No total, são 18 vagas imediatas para cargos de nível técnico e superior, bem como para cadastro de reserva. As inscrições vão abrir no dia 18 de novembro no site www.institutoaocp.org.br.





O diretor-presidente da Paranaprevidência, Felipe Vidigal, diz que o concurso público é essencial para fortalecer e modernizar a equipe, atendendo as necessidades crescentes e complexas da instituição.

“Com o último concurso realizado em 2013, muitos dos profissionais já se aposentaram ou estão próximos dessa fase, o que gera lacunas importantes. Além disso, o novo concurso permitirá atrair novos talentos, garantindo a continuidade e a excelência dos serviços prestados ao Estado do Paraná”, pontua.





A taxa de inscrição para os cargos de nível técnico é de R$ 90,00 e R$ 130,00 para os de nível superior.

CARGOS E CADASTROS





As vagas estão distribuídas entre os seguintes cargos e cadastro de reserva: técnico administrativo, administrador, advogado, analista de finanças e investimentos, analista de tecnologia da informação, assistente social, auditor, atuário, comunicador social, contador, engenheiro civil e médico perito.

As de cadastro de reserva são para os cargos de comunicador social, auditor, assistente social e médico perito.





Os salários iniciais variam entre R$ 5.186,86 para cargos de nível técnico, R$ 7.780,28 para cargos de nível superior e R$ 9.336,34 para médico perito e atuário.





