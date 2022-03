Inscrições para Congresso de Política Social na UEL vão até 21 de março

Os trabalhos podem ser inscritos em português, inglês e espanhol e submetidos se um dos autores estiver inscrito no evento, com pagamento efetivado, até dia 10 de maio. É obrigatório que o trabalho seja original, ou seja, que não tenha sido apresentado em outros congressos ou publicados em periódicos. Mais informações sobre a formatação e procedimentos para envio dos trabalhos, bem como dos eixos temáticos para inscrição, podem ser acessadas no site do evento, na seção de Inscrições.

Programação do congresso

O Congresso vai reunir estudantes, professores e profissionais das áreas de Serviço Social e áreas correlatas (Direito, Economia, Administração, Geografia, Arquitetura, Psicologia, Ciências Sociais, entre outras).







O evento começa dia 24, com a mesa coordenada “O conservadorismo e suas expressões na formação e no trabalho profissional”. Prossegue com a mesa “A proteção social no Brasil: contradições e descaminhos na atualidade”, às 16 horas. No período noturno, às 19 horas, ocorre a abertura do evento. Outras informações sobre o evento podem ser acessadas no site do Congresso.