Inscrições para o 2° Prêmio Capes Talento Universitário encerram dia 13

As inscrições para o segundo Prêmio Capes Talento Universitário encerram no dia 13 de fevereiro. A premiação vai reconhecer o desempenho dos alunos com alto grau de desenvolvimento de competências cognitivas e selecionar mil estudantes para receber R$ 5 mil, cada.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Podem concorrer ao prêmio estudantes de graduação que participaram do Enem 2019 ou 2020 e ingressaram no ensino superior em 2021, desde que estejam regularmente matriculados em curso presencial ou a distância, em instituição pública, privada ou militar. Também é necessário que não estejam em débito com a Capes, o CNPq ou outras agências de fomento à pesquisa.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A avaliação será aplicada no dia 20 de março, com 80 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais. Os locais de prova serão divulgados no dia 3 de março. O resultado será publicado em abril.





A primeira edição do prêmio ocorreu em dezembro de 2019 e contou com a participação de mais de 21 mil estudantes de todo o País.